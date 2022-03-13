Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas (14 Mart Pazartesi) okullar tatil edilir mi? Sivas'ta hangi ilçelerde okullar tatil edildi? soruları Sivas'ta yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Sivas'ta kar yağışları ara ara devam ederken 14 Mart Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. İşte Sivas 14 Mart (yarın) okullar tatil mi? sorusun yanıtı...

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas (14 Mart Pazartesi) okullar tatil edilir mi? Sivas'ta hangi ilçelerde okullar tatil edildi? soruları Sivas'ta yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Sivas'ta kar yağışları ara ara devam ederken 14 Mart Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. İşte Sivas 14 Mart (yarın) okullar tatil mi? sorusun yanıtı...

Sivas soğuk hava dalgasının etkisi altında... Sivas'ta soğuk havalar bir süre daha etkisini gösterecek. Sivas'ta kar yağışları devam ederken öğrenciler 14 Mart Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Sivas'ta yarın okullar tatil mi?

Sivas'ta 14 Mart Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğine dari henüz resmi bir duyuru gelmedi. Sivas'ta okulların tatil edilmesine Sivas Valiliği karar veriyor. Ancak ilçe bazlı okulların tatil edilmesinde ilçe kaymakamlıklarının duyuruları takip edilebilir.

Sivas (14 Mart Pazartesi) okullar tatil edilir mi?

Sivas'ta kar yağışları yoğunluğunu kaybetti. Sivas'ın genelinde okulların tatil edilmesi beklenmiyor. Ancak kar yağışlarının yoğun olduğu bazı ilçelerde okul tatili haberleri gelebilir.

Sivas 14 Mart hava durumu

Sivas'ta kar yağışı şiddetini azalttı. 14 Mart Pazartesi günü Sivas'ta hava sıcaklığı en düşük -10 derece olacak. Sivas'ta soğuk havalar etkisine bir süre daha devam edecek.