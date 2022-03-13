Diyarbakır'da yarın (14 Mart) okullar tatil mi? Diyarbakır'da 14 Mart pazartesi okul var mı? sorusu Diyarbakır'da yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından sorulmaya başlandı. Diyarbakır'da hava sıcaklıkları bir süre daha sıfırın altında seyredecek. Soğuk havaların etkisi altında olan Diyarbakır'da 14 Mart Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Diyarbakır'da yarın (14 Mart) okullar tatil mi? Diyarbakır'da 14 Mart pazartesi okul var mı? sorusu Diyarbakır'da yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından sorulmaya başlandı. Diyarbakır'da hava sıcaklıkları bir süre daha sıfırın altında seyredecek. Soğuk havaların etkisi altında olan Diyarbakır'da 14 Mart Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Sibirya üzerinden tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Diyarbakır'da da havaların soğumasına neden oldu. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Diyarbakır'da kar yağışları etkisini göstermeye devam edecek. Olumsuz hava koşuılları kentte hayatı etkilirken öğrenciler ve veliler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Diyarbakır'da yarın (14 Mart) okullar tatil mi?

Diyarbakır'da 14 Mart Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dari henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Diyarbakır Valiliği'nin sosyal medya hesapları yakından takip edilerek somn duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

Diyarbakır 14 Mart hava durumu

Diyarbakır'da 14 Mart Pazartesi günü kar yağışı etkisini gösterecek. Diyarbakır'da hava sıcaklıkları bir süre daha sıfırın altında seyredecek. Diyarbakır'da 14 Mart Pazartesi günü gün üçünde en yüksek hava sıcaklığı ise 5 derece civarında olacak.