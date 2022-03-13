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TIMETURK / GENEL / Trabzon'da yarın (14 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? Trabzon, Rize, Samsun'da yarın okul var mı? 14 Mart (Rize, Samsun) okul var mı?

Trabzon'da yarın (14 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? Trabzon, Rize, Samsun'da yarın okul var mı? 14 Mart (Rize, Samsun) okul var mı?

Trabzon'da yarın (14 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? Trabzon, Rize, Samsun'da yarın okul var mı? 14 Mart (Rize, Samsun) okul var mı? Yoğun kar yağışları pek çok ilimizde etkisini göstermeye devam ediyor. Karadeniz bölgesi illerimizden Rize, Samsun ve Trabzon'da soğuk hava dalgası nedeniyle son bir kaç gündür kar yağışları etkisini gösteriyor. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler ve veliler 14 Mart Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki Trabzon, Rize, Samsun'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil edilir?

3 Saat Önce
2022-03-13 20:16:32
Trabzon'da yarın (14 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? Trabzon, Rize, Samsun'da yarın okul var mı? 14 Mart (Rize, Samsun) okul var mı?

Trabzon'da yarın (14 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? Trabzon, Rize, Samsun'da yarın okul var mı? 14 Mart (Rize, Samsun) okul var mı? Yoğun kar yağışları pek çok ilimizde etkisini göstermeye devam ediyor. Karadeniz bölgesi illerimizden Rize, Samsun ve Trabzon'da soğuk hava dalgası nedeniyle son bir kaç gündür kar yağışları etkisini gösteriyor. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler ve veliler 14 Mart Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki Trabzon, Rize, Samsun'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil edilir?

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ilk olarak Karadeniz'e uğradı. Ardından tüm Türkiye'ye yayılan dondurucu soğuklar pek çok ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Yoğun kar yağışlarını beraberinde getiren soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Trabzon'da yarın (14 Mart Pazartesi) okullar tatil mi?

Trabzon'da kar yağışları devam ediyor. Soğuk havaların bir süre daha etkisini göstereceği Trabzon'da hayat kar yağışları nedeniyle olumsuz etkilendi. Okula gidecek olan öğrenciler de 14 Mart Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Trabzon, Rize, Samsun'da yarın okul var mı?

Okulların tatil olmasına Valilikler karar veriyor. Trabzon, Rize, Samsun valiliklerinin duyuruları yakından takip edilerek okul tatillerine ilişkin erken bilgi sahibi olabilirsiniz. Kar tatili duyuruları geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

İstanbul'da yarın (14 Mart) okullar tatil mi? İstanbul'da 14 Mart Pazartesi okullar tatil edilir mi?
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