İstanbul'da yarın (14 Mart) okullar tatil mi? İstanbul'da 14 Mart Pazartesi okullar tatil edilir mi? sorusu İstanbul'da okula giden milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da Perşembe ve Cuma günler İstanbul'da okullar tatil edilmişti. Kar yağışı şiddetini yitirdi ancak bazı bölgelerde buzlanma vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Çocuklarını okula gönderecek olan veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

İstanbul'da yarın (14 Mart) okullar tatil mi? İstanbul'da 14 Mart Pazartesi okullar tatil edilir mi? sorusu İstanbul'da okula giden milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da Perşembe ve Cuma günler İstanbul'da okullar tatil edilmişti. Kar yağışı şiddetini yitirdi ancak bazı bölgelerde buzlanma vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Çocuklarını okula gönderecek olan veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası beraberinde yıoğun kar yağışını da getirdi. İstanbul da kar yağışından nasibini fazlasıyla aldı. İstanbul'da günlerce devam eden kar yağışları hayatı adeta felç etti. Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi. 14 Mart Pazartesi günü ara ara kar yağışının devam etmesi öğrencileri ve velileri yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin merakını artırdı.

İstanbul'da yarın (14 Mart) okullar tatil mi?

İstanbul'da yarın yanı 14 Mart Pazartesi gününe dair resmi bir açıklama gelmedi. İstanbul'da Pazartesi günü kar tatili yapılması beklenmiyor. Pazar günü kesilen kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları bir mikltar yükselecek. Ancak gece ve sabah saatlerinde İstanbul'da buzlanmaya dikkat edilmeli.

İstanbul'da 14 Mart Pazartesi okullar tatil edilir mi?

İstanbul'da 14 Mart Pazartesi günü için İstanbul Valiliği'nden bir duyuru gelmedi. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesapları takip edilerek okul tatiline ilişkin erken bilgiye sahip olabilirsiniz.

İstanbul'da 2 gün okullar tatil edilmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Yeni bir soğuk hava dalgası geliyor

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul'da bugün akşama kadar aralıklı yerel kar yağışı devam edecek. Akşam yağış kesiliyor. Çarşamba akşamı yağmur ile geliyor. Sıcaklık gündüz 3 gece -3 C. Marmara'da sadece İstanbul Yalova Balıkesir hattında kar var” şeklinde açıklama yaptı. .