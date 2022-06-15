YKS gözetmen ücreti 2022 | ÖSYM gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar? Öğretmen gözetmen ücretleri kaç TL? Milyonlarca aday 2022 YKS sınavında hayallerindeki bölümü kazanabilmek için ter dökecek. YKS'de barajın da kalkmasıyla bu sene sınava katılım rekoru kırılması bekleniyor. 3 milyondan fazla adayın YKS'ye katılması beklenirken kamu personelleri de YKS'de sınav görevlisi olarak yer alacak. Gözetmen olarak YKS'de görevli olan yüz binlerce öğretmen sınav ücretinin ne kadar olduğunu şimdiden merak edip araştırmaya başladı. İşte ÖSYM sınav görevi gözetmen ücretleri...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2022-YKS sınavında dair önemli açıklamalarda bulundu. Aygün YKS'ye 3 milyondan fazla adayın başvuru yaptığını, ayrıca YKS sınavında binlerce kişinin de sınav görevlisi olarak yer alacağını duyurdu. 2022 YKS sınavında gözetmen olarak sınav görevlisi olan binlerce kişi 2022 gözetmen ücretinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

YKS gözetmen ücreti 2022

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunları söyledi: "TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak.AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. YDT'de ise 30 bin 418 kişi görev alacak." Binlerce kişinin görevli olarak yer alacağı YKS sınavında gözetmen ücretleri pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

ÖSYM gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar?

2022 yılında YKS sınavında gözetmen olarak yer alan öğretmenlere (%15) 210 TL ücret ödemesi yapılacak. ÖSYM Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti ise 200 TL civarında olacak.

ÖSYM sınav görevi ücreti 2022

Öğretmen maaşlarına gelen zam ile birlikte öğretmenlerin yan gelirlerinde de artış oluyor. 2022 yılında sınav görevli ücretlerinde de artışa gidildi. İşte 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri;

ÖSYM Gözetmen sınav görevi ücreti: 210 TL %15

ÖSYM Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 250 TL %15

ÖSYM Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti 200 TL %15

ÖSYM Bina Sınav Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti 397 TL %15

ÖSYM sınav görevli ücreti ne zaman hesaba yatar?

YKS sınavının tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içinde sınav görevli ücretleri hesaplara yatırılır. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

MEB E-Sınav görevli ücreti ne kadar? 2022

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

MEB sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle MEB ehliyet e-sınavında görev alanlar uzun süre ücret ödemelerinin yapılmaması üzerine tedirgin oluyor. E-sınav ücretleri 1 ay ile 1.5 ay sonra hesaplara yatırılıyor.

Açıköğretim (AUGİS) ANADOLU AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar?

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

Bina Yöneticisi 230 TL

Salon Başkanı 200 TL

Gözetmen 170 TL

ATA AÖF 2022 sınav görevli ücretleri ne kadar?

ATA AÖF Gözetmen sınav görevi ücreti 200 TL

ATA AÖF Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti 170

Sınav görevi nedir?

Genellikle öğretmenler ve bazı kamu personelleri ÖSYM ve MEB gibi sınav yapan kurumların sistemlerinden sınav görevi isteyebiliyor. Sınav görevine katılan öğretmenler sınavların hatasız yapılmasını sğlıyor. Sınav salonunun düzeni ve disiplininden de sorumlu olan sınav görevlileri sıanvı tamamladıklarında belli bir ücreti hak eder.