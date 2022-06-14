Fenomenlere vergi istisnası geliyor

Fenomenlerin vergi istisnasından yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması, bütün hasılatını bu hesap aracılığıyla tahsil etmesi gerekiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medyadan gelir elde eden içerik üreticileri için 'vergi istisnası' rehberini paylaştı. Fenomenlerin vergi istisnasından yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması, bütün hasılatını bu hesap aracılığıyla tahsil etmesi gerekiyor.

Rehbere göre, sadece bir sosyal medya platformu üzerinden 15 bin içerik üreticisinin 5 milyar liraya yakın gelir elde ettiği hesaplandı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak gelir elde edenler 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödeyecek. İstisna kapsamındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

Sabah gazetesinin haberine göre, fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor. İnternet platformu üzerinden elde edilen reklam, abonelik, sponsorluk geliri, gelir vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlananlar başka ticari faaliyette bulunuyorsa ayrı ayrı hesap açacak.

İSTİSNA BELGESİ ZORUNLU

İstisnadan, sosyal sağlayıcılar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerle akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabiliyor. İstisna uygulanmasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının bir önemi bulunmuyor.

İkametgâhın bulunduğu yerdeki vergi dairesine dilekçe ile başvurularak istisna belgesi alınabiliyor. İstisna kapsamında faaliyet nedeniyle birden fazla hesap açılabiliyor. Bankalar, aktarım tarihi itibarıyla gelir vergisi kesintisi yapacak.

İHLAL EDEN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERECEK

İstisna şartlarını ihlal edenler elde edilen kazançların tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek. Bu hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması durumunda, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki kur (işlem tarihindeki döviz alış kuru) Türk Lirası karşılıkları dikkate alınmak suretiyle kesinti matrahı tespit edilecek.

Bir takvim yılında elde edilen hasılatın yasada öngörülen tutarı aşması durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden kesinti yapılmaya devam edilecek. İstisna uygulamasında tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarın (Bu yıl için 880 bin lira) aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibariyle her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirecek.

YOUTUBE'DA SİSTEM FARKLI

Youtube benzeri platformlar üzerinden yayın yaparak ürün veya hizmeti alarak çıkar elde edenler için uygulama farklı işleyecek. Tahsilatta kullanılan mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç bedel gelirin elde edildiği ay içinde banka hesabına aktarılacak.

Gelir ayın son 7 günü içinde elde edilmesi durumunda ise takip eden ay içinde rayiç bedel bankaya yatırılacak. İstisna kapsamındaki içerik üreticileri defter tutmayacak. Ancak yan faaliyette bulunup kazanç elde edenlerin defter tutması mecburi olacak.