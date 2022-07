Emir Can İğrek 'Facia' şarkı sözleri neler? Emir Can İğrek 'Facia' şarkısı dinle

Emir Can İğrek 'Facia' şarkı sözleri neler? Emir Can İğrek 'Facia' şarkısı dinle | Kendisine has müziği ve şarkı dili ile geniş hayran kitlesine ulaşan Emir Can İğrek son şarkısı Facia'yı müzik severlerin beğenisine sundu. Sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri olan Emir Can İğrek'in son şarkısının sözleri internette araştırılmaya başlandı. "Nalan" şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran Emircan İğrek'in Facia şarkısının sözleri ve video klibi haberimizin detayında... Emir abn İğrek kısa sürede geniş hayran kitlesine sahip oldu. Genç şarkıcı şarkıları ile milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı. "Nalan" şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran Emircan İğrek son parçası Facia ile de aynı başarıyı yakalaaycak gibi görünüyor. İğrek son parçasını sosyal medyada ve Youtube hesabından yayınladı. Emir Can İğrek hayranları da şarkının sözlerini Google'dan araştırmaya başladı. İşte Emir Can İğrek'in son şarkısı Facia'nın sözleri ve klibi... Emir Can İğrek 'Facia' şarkı sözleri neler? Ner'de akşam or'da sabah

Sensiz olmam akla zarar

Kirpiğin ok, bakışın mermi

Facia, facia

Bir elinde cımbız, bir elinde hayatım

Tıpkı gökteki yıldız gibi kayar hayatım

Seni bulmak anlamını bulmak gibi hayatın

Facia, facia

Şöyle bir bakınca Bu güzellik değil, facia

Üstüme toprak atın acil acil

Yüreğimin içi sahil

Uzan üzerine gel

Bu güzellik değil, facia

Üstüme toprak atın acil acil

Yüreğimin içi sahil

Uzan üzerine gel Oof, oof

Ay-ay-ay-ay-ay-aye

Ay-ay-ay-ay-ay-aye, oof

Oof, oof

Ay-ay-ay-ay-ay-aye

Ay-ay-ay-ay-ay-aye, oof

Deniz, mehtap sordu seni

Yok cevabım, yok cevabım

Evin, yurdun yok mu senin?

İstilasın, istilasın

İçimin derinlerine Bu güzellik değil, facia

Üstüme toprak atın acil acil

Yüreğimin içi sahil

Uzan üzerine gel

Bu güzellik değil, facia

Üstüme toprak atın acil acil

Yüreğimin içi sahil

Uzan üzerine gel Oof, oof

Ay-ay-ay-ay-ay-aye

Ay-ay-ay-ay-ay-aye, oof

Oof, oof

Ay-ay-ay-ay-ay-aye

Oof, oof

Ay-ay-ay-ay-ay-aye

Ay-ay-ay-ay-ay-aye, oof Emir Can İğrek 'Facia' şarkısı dinle Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Facia sosyal medya hesaplarından ve sanatçının Youtube kanalı üzerinden yayınlandı. Facia şarkısı tüm dijital platformalarda da yerini aldı.