Emir Can İğrek 'Facia' şarkı sözleri neler? Emir Can İğrek 'Facia' şarkısı dinle
Emir Can İğrek 'Facia' şarkı sözleri neler? Emir Can İğrek 'Facia' şarkısı dinle | Kendisine has müziği ve şarkı dili ile geniş hayran kitlesine ulaşan Emir Can İğrek son şarkısı Facia'yı müzik severlerin beğenisine sundu. Sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri olan Emir Can İğrek'in son şarkısının sözleri internette araştırılmaya başlandı. 'Nalan' şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran Emircan İğrek'in Facia şarkısının sözleri ve video klibi haberimizin detayında...
2022-07-23 11:08:55
Emir Can İğrek 'Facia' şarkı sözleri neler? Emir Can İğrek 'Facia' şarkısı dinle | Kendisine has müziği ve şarkı dili ile geniş hayran kitlesine ulaşan Emir Can İğrek son şarkısı Facia'yı müzik severlerin beğenisine sundu. Sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri olan Emir Can İğrek'in son şarkısının sözleri internette araştırılmaya başlandı. "Nalan" şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran Emircan İğrek'in Facia şarkısının sözleri ve video klibi haberimizin detayında...
Emir abn İğrek kısa sürede geniş hayran kitlesine sahip oldu. Genç şarkıcı şarkıları ile milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı. "Nalan" şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran Emircan İğrek son parçası Facia ile de aynı başarıyı yakalaaycak gibi görünüyor. İğrek son parçasını sosyal medyada ve Youtube hesabından yayınladı. Emir Can İğrek hayranları da şarkının sözlerini Google'dan araştırmaya başladı. İşte Emir Can İğrek'in son şarkısı Facia'nın sözleri ve klibi...
Emir Can İğrek 'Facia' şarkı sözleri neler?
Ner'de akşam or'da sabah
Sensiz olmam akla zarar
Kirpiğin ok, bakışın mermi
Facia, facia
Bir elinde cımbız, bir elinde hayatım
Tıpkı gökteki yıldız gibi kayar hayatım
Seni bulmak anlamını bulmak gibi hayatın
Facia, facia
Şöyle bir bakınca
Bu güzellik değil, facia
Üstüme toprak atın acil acil
Yüreğimin içi sahil
Uzan üzerine gel
Bu güzellik değil, facia
Üstüme toprak atın acil acil
Yüreğimin içi sahil
Uzan üzerine gel
Oof, oof
Ay-ay-ay-ay-ay-aye
Ay-ay-ay-ay-ay-aye, oof
Oof, oof
Ay-ay-ay-ay-ay-aye
Ay-ay-ay-ay-ay-aye, oof
Deniz, mehtap sordu seni
Yok cevabım, yok cevabım
Evin, yurdun yok mu senin?
İstilasın, istilasın
İçimin derinlerine
Bu güzellik değil, facia
Üstüme toprak atın acil acil
Yüreğimin içi sahil
Uzan üzerine gel
Bu güzellik değil, facia
Üstüme toprak atın acil acil
Yüreğimin içi sahil
Uzan üzerine gel
Oof, oof
Ay-ay-ay-ay-ay-aye
Ay-ay-ay-ay-ay-aye, oof
Oof, oof
Ay-ay-ay-ay-ay-aye
Ay-ay-ay-ay-ay-aye, oof
Emir Can İğrek 'Facia' şarkısı dinle
Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Facia sosyal medya hesaplarından ve sanatçının Youtube kanalı üzerinden yayınlandı. Facia şarkısı tüm dijital platformalarda da yerini aldı.
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