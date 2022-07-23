İslam Memiş'ten kripto parayla ilgili önemli açıklamalar

Kripto para yatırımcılarını uyaran ekonomist İslam Memiş, 'Kripto para yatırımcısı bana göre dolar endeksini takip etmeli. Kripto paralar ne kadar baskılanırsa bir o kadar da yatırımcısı çoğalıyor, yükseleceğine dair umutlar artıyor.' dedi.

Kripto paralar yatırımcısını üzmüştü. Bu hafta yüzler güldü.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 'dolar endeksinin gerilemesiyle biraz toparlandı' dedi en çok da kaldıraçlı işlem yapan, umut parasını bu piyasaya bağlayan, emanet parayı bu piyasaya gömenlerin mağdur olduğunu söyledi. Memiş t100'deki yazısında önemli tahminlerde bulundu:

-Önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklanacak. Yani, kripto paraların yönü için de önemli bir hafta olacak.

-Bitcoin 24 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Çünkü dolar endeksi tekrar toparlandı.106-107 bant aralığında dengelenen ve dar bant aralığında Fed'i bekleyen dolar endeksinde kısa vade için 105-107 aralığını takip edeceğim. Bu da 22-24 bin aralığı bitcoini işaret ediyor.

-Kripto para yatırımcısı bana göre dolar endeksini takip etmeli. Kripto paralar ne kadar baskılanırsa bir o kadar da yatırımcısı çoğalıyor, yükseleceğine dair umutlar artıyor.

-Bu kadar faiz artırma tantanasına karşın 41 yılın zirvesinde olan enflasyon sizce bir başarı mı, başarısızlık mı? Yeni nesile kripto paraları kimse unutturamaz. Bu piyasa bir kere kabul gördü.

-Yıl içerisinde yaşanacak yükselişler, önümüzdeki yıllarda yaşanacak yeni gelişmeler bugünlerin aslında manipülasyon yapıldığını ispatlayacak.

-Ondan sebep 1 yıllık getiride dolar yatırımcısı mı kripto para yatırımcısı mı kazanacak hep beraber göreceğiz.

-Bu yıl baskılandı, eyvallah. Onu da geçen yılların kazancına sayın derim.

-Bu haftaki rahatlama önümüzdeki hafta yerini karışık bir seyre bırakabilir!