Yap Bi Güzellik şarkı sözleri | Tarkan 'Yap Bi Güzellik' şarkısı dinle video klibi izle |
Yap Bi Güzellik şarkı sözleri | Tarkan 'Yap Bi Güzellik' şarkısı dinle video klibi izle | Megastar Tarkan yeni şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu. Tarkan geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni şarkısı Yap Bi Güzellik'in yakında çıkacağını açıklamıştı. Tarkan hayranlarını heyecanlandıran açıklamanın ardından beklenen şarkı sosyal medyadan ve Tarkan'ın Youtube kanalından yayınlandı. Yap Bi Güzellik şarkısının sözleri de müzik severler tarafından araştırılmaya başlandı.
2022-07-23 09:21:12
Yap Bi Güzellik şarkı sözleri | Tarkan 'Yap Bi Güzellik' şarkısı dinle video klibi izle seçenekleri şu sıralar internette oldukça sık araştırılıyor. Megastar Tarkan yeni şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu. Tarkan geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni şarkısı Yap Bi Güzellik'in yakında çıkacağını açıklamıştı. Tarkan hayranlarını heyecanlandıran açıklamanın ardından beklenen şarkı sosyal medyadan ve Tarkan'ın Youtube kanalından yayınlandı. Yap Bi Güzellik şarkısının sözleri de müzik severler tarafından araştırılmaya başlandı.
Hatırlanacağı üzere Tarkan geçtiğimiz aylarda çıkardığı Geççek şarkısı ile oldukça fazla konuşulmuştu. Tarkan Geççek şarkısı ile siyasi mesajlar verdiği konusunda pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. Eleştirielre yanıt vermeyen Tarkan yeni şarkısı Yap Bi Güzellik'i çıkardı. Müzik severlerin büyük ilgisi ile karşılanan şarkı saatler içinde binlerce kişi tarafından dinlendi. Yap Bi Güzellik şarkı sözleri de internette en çok araştırılan konuların arasına girdi. İşte Yap Bi Güzellik şarkısı ve sözleri...
Yap Bi Güzellik şarkı sözleri
Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
***
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
***
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
***
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
***
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
***
Gel de aşkın gönlünü alalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
***
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Tarkan 'Yap Bi Güzellik' şarkısı dinle video klibi izle
Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik şarkısı sanatçının sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından yayınlandı. Klip ve şarkı kısa sürede büyük bir izlenme sayısına ulaştı. İşte Tarkan 'Yap Bi Güzellik' şarkısı dinle video klibi izle seçeneği...
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