Yap Bi Güzellik şarkı sözleri | Tarkan 'Yap Bi Güzellik' şarkısı dinle video klibi izle | Megastar Tarkan yeni şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu. Tarkan geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni şarkısı Yap Bi Güzellik'in yakında çıkacağını açıklamıştı. Tarkan hayranlarını heyecanlandıran açıklamanın ardından beklenen şarkı sosyal medyadan ve Tarkan'ın Youtube kanalından yayınlandı. Yap Bi Güzellik şarkısının sözleri de müzik severler tarafından araştırılmaya başlandı.

Yap Bi Güzellik şarkı sözleri | Tarkan 'Yap Bi Güzellik' şarkısı dinle video klibi izle seçenekleri şu sıralar internette oldukça sık araştırılıyor. Megastar Tarkan yeni şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu. Tarkan geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni şarkısı Yap Bi Güzellik'in yakında çıkacağını açıklamıştı. Tarkan hayranlarını heyecanlandıran açıklamanın ardından beklenen şarkı sosyal medyadan ve Tarkan'ın Youtube kanalından yayınlandı. Yap Bi Güzellik şarkısının sözleri de müzik severler tarafından araştırılmaya başlandı.

Hatırlanacağı üzere Tarkan geçtiğimiz aylarda çıkardığı Geççek şarkısı ile oldukça fazla konuşulmuştu. Tarkan Geççek şarkısı ile siyasi mesajlar verdiği konusunda pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. Eleştirielre yanıt vermeyen Tarkan yeni şarkısı Yap Bi Güzellik'i çıkardı. Müzik severlerin büyük ilgisi ile karşılanan şarkı saatler içinde binlerce kişi tarafından dinlendi. Yap Bi Güzellik şarkı sözleri de internette en çok araştırılan konuların arasına girdi. İşte Yap Bi Güzellik şarkısı ve sözleri...

Yap Bi Güzellik şarkı sözleri

Koyunca geceleri başımı yastığa

Uyku düşman kesiliyor bana

Paramparça dağıldım

Toplayamadım bir daha

***

Olamadık ki hakim şu dilimize

Gölge ettik saadetimize

Gittin ya öfkenle kol kola

O an yıkıldım yere

***

Sen de üzülüyorsun biliyorum

Pişmansın ama

Geri adım attıramıyorsun gururuna

***

Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım

***

Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

***

Gel de aşkın gönlünü alalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Tatlı tatlı gel konuşalım

***

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Tarkan 'Yap Bi Güzellik' şarkısı dinle video klibi izle

Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik şarkısı sanatçının sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından yayınlandı. Klip ve şarkı kısa sürede büyük bir izlenme sayısına ulaştı. İşte Tarkan 'Yap Bi Güzellik' şarkısı dinle video klibi izle seçeneği...