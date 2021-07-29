Elif Çakır kimdir? Elif Çakır mesleği nedir? Elif Çakır nereli ve kaç yaşında? Kabataş Olayı hakkında yaptığı söyleşi ile gündeme gelen gazeteci Elif Çakır'ın kim olduğu merak ediliyor. Bir çok gazete ve dergide muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Elif Çakır'ın kim olduğu haberimizin detayında...

Elif Çakır kimdir? Elif Çakır mesleği nedir? Elif Çakır nereli ve kaç yaşında? Kabataş Olayı hakkında yaptığı söyleşi ile gündeme gelen gazeteci Elif Çakır'ın kim olduğu merak ediliyor. Bir çok gazete ve dergide muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Elif Çakır'ın kim olduğu haberimizin detayında...

Elif Çakır kimdir?

Elif Çakır Kabataş Olayı hakkında yaptığı söyleşi ile gündeme gelmiştir. Elif Çakır gazeteci ve köşe yazarıdır.

Elif Çakır 1971 yılında dünyaya gelmiştir.

Elif Çakır İskiliplidir. Elif Çakır 50 yaşındadır.

Elif Çakır Akşam, Taraf ve Star gazetelerinde ve Tempo dergisinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. Son olarak, Karar gazetesindeki köşesinde yazılarına devam ediyor.

Elif Çakır, Kabataş Olayı hakkında yaptığı söyleşi ile gündeme gelmiş ve eleştiri almıştır.

Elif Çakır YouTube'da yayın yapan Karar TV'de “bi'Karar ver” adlı program yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.