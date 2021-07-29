DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron'dan Hitler'e benzetildiği afişlerle ilgili suç duyurusu
3 aile daha evladına kavuştu
Tuğba Özay felç mi geçirdi?
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı
Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Trabzonspor
Masmudi: Tunus'taki darbeyi Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri planladı
Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nereli kaç yaşında?
ANALİZ: Kuzey Akım 2 kavgasına detaylı bakış
Kırmızı bültenle aranan 'Piro Karker' MİT operasyonuyla yakalandı
Bakan Dönmez: Karadeniz’de yeni bir sondaj daha yapabiliriz
Sedat Peker kimdir? Sedat Peker nerelidir?
Bilecik Belediyesi Bisikletli Zabıta Ekipleri Görevde
MSB’den Afganistan açıklaması: TSK’nın muharip görevi olmayacak
144 bin çalışana aşı zorunluluğu
Tokyo'da atletizm heyecanı

TIMETURK / DÜNYA / ABD’den Çin ile anlaşmazlık yaşayan ülkelere destek sözü

ABD’den Çin ile anlaşmazlık yaşayan ülkelere destek sözü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Vietnam'ı ziyaret ederek bölgeye destek sözü verdi.

3 Saat Önce
2021-07-29 11:06:56
ABD’den Çin ile anlaşmazlık yaşayan ülkelere destek sözü

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kabinesinin üyesi olarak bölgeye ilk ziyareti kapsamında Singapur'da yaptığı açıklamada, Çin ile yapıcı, istikrarlı bir ilişki sürdürmeye kararlı olduğunu ancak Pekin'in, Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamı üzerindeki iddiasının "uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmadığını" ve "bölgedeki devletlerin egemenliğini yok saydığını" söyledi.

Austin, ABD'nin bölgenin kıyı devletlerini uluslararası hukuk kapsamındaki haklarını koruma konusunda desteklemeye, Japonya ve Filipinler ile olan savunma anlaşması yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Çin'in "anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözme ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterme" konusundaki isteksizliğinin sadece Güney Çin Denizi konusunda olmadığını aktaran Austin, "Ayrıca Hindistan'a karşı saldırganlık gördük. Tayvan halkına karşı istikrar bozucu askeri faaliyetler ve diğer baskıları gördük. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Müslümanlarına yönelik soykırım ve insanlığa karşı suçlar gördük." dedi.

Öte yandan Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Austin'in açıklamalarına ilişkin "ABD gerçekleri görmezden geldi, Çin'i kasten karaladı, Çin'in iç işlerine müdahale etti ve kendi jeopolitik çıkarlarına hizmet etmek için bölge ülkeleri arasında anlaşmazlıklar çıkardı. ABD tarafını her fırsatta Çin'i sorun etmemesi ve bölgede barış ve istikrarın yararına daha fazlasını yapması konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Austin, Singapur'dan sonra Vietnam'ı ziyaret ederek Vietnamlı meslektaşı Phan Van Giang ile görüşerek Çin ile anlaşmazlıkları olan Güneydoğu Asya ülkelerine destek sözü verdi.

Vietnam Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ikilinin, 1975'te sona eren Vietnam savaşının mirasını çözme ve doğal afetlerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımı konularında iş birliğini konuştuğu bildirildi.

Austin, Vietnam ile güvenlik ve Kovid-19 konularında iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan ziyaretinin ardından yarın Filipinler'e hareket edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş