Ekmeklerin küflenmemesi için...

2016 senesinde yapılan bir araştırma gösteriyor ki bir günde İstanbul'da tam 5,5 milyon ekmek çöpe gidiyor. En değerli besin kaynağımız olan ekmeği israf etmeden tüketmek için onu güzel bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Peki nasıl? Ekmeğin kolayca küflenmesi nasıl önlenir? Küflü ekmek yenilebilir mi? Bu soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik...



Bazen evde ekmek olduğunu unutup taze ekmek satın alıyoruz ve evdeki ekmekler küflenmeye yüz tutup çöpe gidiyor. 2016 yılında yapılan bir çalışma gösterdi ki bir gün içerisinde İstanbul'da tam 5,5 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bu gerçekten çok korkunç bir rakam. Üstelik sadece İstanbul için geçerli...

Ekmeğin israf olmaması için öncelikle tüketebileceğiniz kadar ekmeği satın almaya özen gösterin. Evde kolaylıkla küflenmemesi için de onu güzel bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor.

Nemli ortamlar ekmekler için hiç uygun değildir. Nemle karşılaşınca ekmek kısa bir süre içerisinde küflenir ve artık yenilemez bir hale gelir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için ekmeğinizi küften sirke yardımıyla koruyabilirsiniz.

Ekmeklerinizin kolaylıkla küflenmemesi için ekmekleri muhafaza ettiğiniz kabı biraz sirke döktüğünüz bezle silin. Sprey şişesiyle de sirkeyi püskürterek silebilirsiniz. Sirke küf oluşumunu engeller ve bu sayede ekmekleriniz küflenmeden daha uzun süre dayanabilir.

Ayrıca tuz ve karbonat ikilisi de ekmeğin küflenmesini önler. Ekmek kabının yakınlarına koyacağınız tuz ve karbonat karışımı nemi emerek küf oluşumunun önüne geçer.

Ekmekleri bir bez torbanın içerisinde saklayarak havayla temas etmesini de önleyebilirsiniz.

Ekmeklerinizi kısa bir süre içerisinde tüketmeyecekseniz buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Fakat ekmeklerinizi dilimlemeli ve buzdolabı poşetinin havasını güzelce alıp öyle saklamalısınız.

Küflenmiş ekmek tüketilebilir mi?

Birçok insan ziyan olacağı düşüncesiyle küflenmiş ekmekleri tüketebiliyor. Fakat bu sağlığı tehlikeye sokan yanlış bir davranıştır. Ekmeğin bir tarafında küçücük de olsa bir küf gördüyseniz onu çöpe atmanız gerekir. O kısmı kesip kalanını tüketmek büyük bir hata olacaktır. Çünkü küflü kısmı atınca küften kurtulmuş olmazsınız. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yalnızca ekmeğin küflü bölgelerinde değil ekmeğin bütününde çok daha derinlere yayılmış küf kökleri bulunur. Görülen yeşil renkli küf ekmeğin derinlerinde bulunan şapkalı mantara benzeyen bir forma sahiptir.

Ekmek üzerinde üreyen rhizopus stolonifer ve benzeri küf türleri sizi zehirleyebilir, hatta hayati tehlike oluştrabilir. Küflü ekmeği ziyan olacağı düşüncesiyle yemektense, onu hiç küflendirmemek çok daha doğru bir davranış olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.