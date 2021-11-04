Stres koçu geçimini dayak yiyerek kazanıyor

Dayak yiyerek para kazanılır mı ya da para için dayak yenir mi? bu sorunun cevabı evet. Para için dayak yiyen Hasan Rıza Günay, bunu 'stres koçluğu' adını verdiği bir mesleğe dönüştürdü.

Filmdi gerçek oldu. Korumalıklarını giyiyor ve müşterileri de Hasan Rıza Günay'a vurarak stresini atıyor. Kazancını bu yolla sağlıyor.

"Stres koçluğu” adıyla patent aldı ve profesyonel olarak bu işi yapıyor. Ücret karşılığı dayak yiyen Hasan Rıza Günay'ın müşterilerinin çoğunluğu ise kadınlardan oluşuyor.

CNN TÜRK'e konuşan Hasan Rıza Günay, "Kemal Sunal'un Şark Bülbül'ü filmi vardı. Benim de hep kafamda onu bir mesleği çevirme düşüncesi vardı. Bir kadının 12 yaşında, 14 yaşındaki erkek çocuğunun güç kapasitesi olduğu için ben de kadınlardan daha çok seçmeye başladım. Erkeklerde de yüzde 30-40 seviyesinde tuttum. Adamın sevmediği hasmı ya da düşmanı, eski sevgili, eski kocası artık kimse onun fotoğrafını getirip kafama takarak bir canlandırma yapıyorum" dedi.

Stres koçu Günay'ın amacı tıpkı zanaatkarlarda olduğu gibi bu işi bir süre daha yaptıktan sonra bayrağı gençlere devretmek. Günay, "3-5 sene sonra tamamen çekilmeyi düşünüyorum. Mecburum çünkü yaş ilerliyor" diye konuştu.

Kaynak: cnnturk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.