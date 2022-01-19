Malatya'da yarın (20 Ocak) okullar tatil edildi mi? Malatya'da 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Malatya'da kar tatili 20 Ocak'a uzatıldı mı? Soğuk havalar ülkenin her ilinde etkisini derinden hissettirmeye devam ediyor. Soğuk havalarla birlikte yoğun kar yağışları da etkisini göstermeye başladı. 20 Ocak Perşembe günü için yapılan meteorolojik tahminlere göre Malatya'da da yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kent genelinde 19 Ocak'ta okullar tatil edilmişti. Peki 20 Ocak perşembe günü Malatya'da okullar tatil edilir mi?

Malatya'da yarın (20 Ocak) okullar tatil edildi mi? Malatya'da 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Malatya'da kar tatili 20 Ocak'a uzatıldı mı? Soğuk havalar ülkenin her ilinde etkisini derinden hissettirmeye devam ediyor. Soğuk havalarla birlikte yoğun kar yağışları da etkisini göstermeye başladı. 20 Ocak Perşembe günü için yapılan meteorolojik tahminlere göre Malatya'da da yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kent genelinde 19 Ocak'ta okullar tatil edilmişti. Peki 20 Ocak perşembe günü Malatya'da okullar tatil edilir mi?

Malatya'da yoğun kar yağışlarının 19 Ocak ve 20 Ocak'ta da devam etmesi bekleniyor. Karasal iklim özelliklerine sahip olan Malatya'da kış aylarının oldukça çetin geçtiği biliniyor. Fakat bu kış bölgede kar yağışının biraz daha fazla yağacağı tahmin ediliyor. Malatya'da yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler de kar tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki Malatya'da 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Malatya'da yarın (20 Ocak) okullar tatil edildi mi?

Malatya'da öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Malatya'da 19 Ocak Çarşamba günü için okullar tatil edilmişti ancak 20 Ocak Perşembe günü için okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Malatya'da kent genelinde okullar tatil olmasa bile kar yağışının şiddetli olduğu ilçelerde okullarda eğitime ara verilebilir.

Malatya'da 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Malatya'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine Malatya Valiliği karar veriyor. Malatya Valiliği'nin duyuruları yakından takip edilerek son dakika okul tatili gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. İlçe bazlı okul tatil kararları için ilçe kaymakamlıkları da kar tatili açıklaması yapabilir.

Malatya 20 Ocak hava durumu

Malatya'da 20 Ocak (yarın) kar yağışının yoğun olarak devam etmesi bekleniyor. Malatya'da hava sıcaklıkları bir süre daha sıfırın altında kalaracak. Malatya'da soğuklar etkisini göstermeye devam edecek.

Malatya'da 19 Ocak'ta okullar tatil edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 19 Ocak Çarşamba günü için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi. .