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Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Gaziantep okullar tatil mi?

Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? Gaziantep ilindeki yağışların şiddetli şekilde devam etmesi yolların kapanmasına sebep oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yol çalışmalarını yakında takip ederek paylaşımlarda bulunuyor. Peki ama Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Gaziantep'te okullar tatil oldu mu? Gaziantep kar tatili açıklamaları...

2 Saat Önce
2022-01-19 14:36:48
Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Gaziantep okullar tatil mi?

Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? Gaziantep ilindeki yağışların şiddetli şekilde devam etmesi yolların kapanmasına sebep oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yol çalışmalarını yakında takip ederek paylaşımlarda bulunuyor. Peki ama Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Gaziantep'te okullar tatil oldu mu? Gaziantep kar tatili açıklamaları...

Gaziantep'te yarın okullar tatil mi?

Gaziantep'te yoğun kar yağışlarının hakim olmasının ardından çarşamba günü halk eğitim merkezleri dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında bir günlük tatil ilan edildi. Kamu personeli engelli ve hamile kişilerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

20 Ocak Perşembe Gaziantep okullar tatil mi?

Gaziantep Valisi Davut Gül yoğun kar yağışları nedeniyle çarşamba günü okulların tatil olduğuna ilişkin bir twit paylaştı. 20 Ocak Perşembe Gaziantep'te okulların tatil olmasına ilişkin bir açıklama valilikten henüz gelmedi. Açıklama yapılmasının ardından detayları ve duyuruyu haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

gaziantepte yarın okullar tatil mi .

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