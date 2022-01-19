Diyarbakır'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Diyarbakır'da okullar tatil edildi mi? Diyarbakır'da kar tatili uzadı mı?

Diyarbakır'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Diyarbakır'da okullar tatil edildi mi? Soğuk havalar ülkenin her ilinde etkili olmaya başladı. Ocak ayının ortasını geçtiğimiz şu günlerde yurdun pek çok ilinden yoğun kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Diyarbakır'da da yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. 19 Ocak Çarşamba günü Diyarbakır'da okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi beklenen kentte 20 Ocak Perşembe günü ise okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Malatya'da yarın (20 Ocak) okullar tatil edildi mi? Malatya'da 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Malatya'da kar tatili 20 Ocak'a uzatıldı mı? Soğuk havalar ülkenin her ilinde etkisini derinden hissettirmeye devam ediyor. Soğuk havalarla birlikte yoğun kar yağışları da etkisini göstermeye başladı. 20 Ocak Perşembe günü için yapılan meteorolojik tahminlere göre Malatya'da da yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kent genelinde 19 Ocak'ta okullar tatil edilmişti. Peki 20 Ocak perşembe günü Malatya'da okullar tatil edilir mi?

Diyarbakır'da kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. 19 Ocak günü de kar yağışlarının yoğun şekilde devam etmesi beklenen Diyarbakır'da okulların tatil edilip edilmeyeceği ise öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Diyarbakır sıcak ve kurak iklimi ile bilinen bir ilimizdir. Diyarbakır'da kar yağışlarının yoğun olması Diyarbakırlıları bile şaşırttı.

Diyarbakır'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi?

Diyarbakır'da öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Diyarbakır'da 19 Ocak Çarşamba günü için okullar tatil edilmişti ancak 20 Ocak Perşembe günü için okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

20 Ocak Perşembe Diyarbakır'da okullar tatil edildi mi?

Diyarbakır'da 19 Ocak günü için okullarda eğitime ara verilmişti. Yoğun kar yağışının devam etmesi beklenen Diyarbakır'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine Diyarbakır Valiliği karar verecek. Diyarbakır Valiliği'nin duyuruları yakından takip edilerek son dakika okul tatili gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. İlçe bazlı okul tatil kararları için ilçe kaymakamlıkları da kar tatili açıklaması yapabilir.

Ddyarbakır 20 Ocak hava durumu

Diyarbakır'da 20 Ocak Perşembe günü kar yağışı devam edecek. Kent genelinde soğuk ve kar yağışlı bir hava hakim olcak. Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bir süre daha sıfırın altında seyretmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da 19 Ocak'ta okullar tatil edildi

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak'ta eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Vali Münir Karaloğlu okulların tatil edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Karaloğlu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi. .