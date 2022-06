Disney Plus üyelik ücretleri ne kadar? Disney Plus'ta hangi içerikler olacak?

14 Haziran'da Türkiye'de yayına başlayacak olan Disney+ platformuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Disney Plus'ta hangi içerikler olacak? Disney Plus üyelik ücretleri ne kadar? Tüm detaylar burada.

Türkiye'de uzun süredir yayın hayatına başlaması merakla beklenen Disney Plus platformunda vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Disney Plus ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de üyelik ücretinin ne kadar olacağı. Peki Disney Plus içerikleri neler? Disney Plus üyelik ücretleri ne kadar? Disney Plus ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Disney Plus hangi içerikler olacak

Marvel film ve dizileri, Star Wars, Disney ve Pixar's Soul and Luka, Free Guy, The King's Suit, How I Met Your Mother, Lost, The Simpsons, The Walking Dead, Phineas 14 Haziran'da Türkiye'de yayınlanmaya başlayacak. Ferb, National Geographic belgesel ve dizilerinin yanı sıra Kaçış, Recep İvedik, Mustafa Kemal Atatürk gibi yerel yapımlar da yer alacak.