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Disney Plus üyelik ücretleri ne kadar? Disney Plus'ta hangi içerikler olacak?

14 Haziran'da Türkiye'de yayına başlayacak olan Disney+ platformuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Disney Plus'ta hangi içerikler olacak? Disney Plus üyelik ücretleri ne kadar? Tüm detaylar burada.

1 Saat Önce
2022-06-07 09:39:25
Disney Plus üyelik ücretleri ne kadar? Disney Plus'ta hangi içerikler olacak?

Türkiye'de uzun süredir yayın hayatına başlaması merakla beklenen Disney Plus platformunda vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Disney Plus ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de üyelik ücretinin ne kadar olacağı. Peki Disney Plus içerikleri neler? Disney Plus üyelik ücretleri ne kadar? Disney Plus ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Disney Plus hangi içerikler olacak

Marvel film ve dizileri, Star Wars, Disney ve Pixar's Soul and Luka, Free Guy, The King's Suit, How I Met Your Mother, Lost, The Simpsons, The Walking Dead, Phineas 14 Haziran'da Türkiye'de yayınlanmaya başlayacak. Ferb, National Geographic belgesel ve dizilerinin yanı sıra Kaçış, Recep İvedik, Mustafa Kemal Atatürk gibi yerel yapımlar da yer alacak.

Disney Plus üyelik ücretleri

Disney Plus platformunun kullanıcılarına sunduğu üç farklı paket bulunuyor. Aylık abonelik ücreti 34,99 TL, yıllık abonelik paketi 349,90 TL ve tanışma paketi yıllık 279,90 TL indirimli.

Disney Plus Türkiye ücretleri

Disney Plus, Türkiye'de ilk kez 14 Haziran'da yayına başlayacağı için resmi sitesinde kullanıcılara indirimli bir paket sunulacağını duyurdu. Kullanıcılar bu tanışma paketini satın aldıklarında 12 ay değil 8 ay ödemiş olacaklar. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların disneyplus.com resmi adresindeki kayıt ol butonu ile e-posta adreslerini yazmaları gerekmektedir. Kampanyanın detaylarının 14 Haziran'da yayına başlamasının ardından e-posta adreslerine gönderileceği açıklandı. Gönderilen e-posta 26 Haziran'a kadar erişilebilir olacak. Kampanyadan yararlanan kullanıcılar 279,90 TL'ye 12 aylık üyelik satın almış olacak.
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