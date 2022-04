Disney Plus Kaçış dizisi ne zaman başlayacak? Disney Plus Kaçış dizisinin oyuncuları kimler?

Disney Plus yakında başlayacak. Platformun ilk seri yapımlarından olan kaçış dizisi büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Peki Kaçış dizisi ne zaman başlayacak? Disney Plus Kaçış dizisinin oyuncuları kimler?

Dizisiyle sinema sektörüne yeni bir soluk getirecek Disney Plus, 14 Haziran 2022 Salı günü Türkiye'de yayına başlayacak. Pek çok yapım şirketi ve oyuncuyla uzun süredir anlaşmaya varan Disney Plus platformu, birçok iddialı yapımı izleyiciyle buluşturacak. Disney Plus için çekime başlayan ilk projelerden biri Kaçış dizisi. Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek ile güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun başrolleri paylaştığı Kaçış dizisinin çekimleri başladı. 03 Medya imzasını taşıyan diziden ilk kareler yayınlanmaya başladı. Oldukça iddialı olan dizinin setinden fotoğraflara bakıldığında diziye olan ilgi daha da artmaya başladı.

Kaçış dizisinin oyuncuları kimler?

İlk tanıtım fotoğraflarının yayınlanmasının ardından bütün gözlerin yeniden üzerine çevrildiği Kaçış dizisinin oyuncu kadrosunda çok güçlü ve değerli isimler yer alıyor. Yağız Alp Akaydın 'ın yönetmenliğini üstlendiği Kaçış dizisinin senaryosunu ise Ali Doğançay kaleme almaktadır. Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile yakışıklı aktör Engin Akyürek 'in başrollerini birlikte paylaştıkları dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Onur Bay, Aziz Çapkurt, Levent Ülgen, Aras Aydın ve Leyla Tanlar gibi çok değerli ve yetenekli isimler de rol almaktadır. Çekimlerine başlanan Kaçı dizisi yayınlanmak için geri sayıma başladı.

Büyük bir heyecan ve merak içinde beklenen dizi Disney Plus platformunun Türkiye ayağındaki ilk yerli yapımları arasında. Ünlü yayın platformu Türkiye yayınlarına 14 Haziran 2022 Salı gününde başlayacak. .