Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılıkla uğraşan kişilere buzağı desteği ödemeleri ile ilgili araştırmalar son günlerde yoğunlaştı. Peki, Besicilere 2022 destek ödemesi yapıldı mı? Manda Malak ve Buzağı destekleri ne zaman hesaplara yatacak? Ödemeler başladı mı?

Hayvancılıkla uğraşan binlerce çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan buzağı destek ödemelerindeki gelişmeleri takip ediyor. Bakanlık, 10 Aralık itibarıyla 486 milyon 79 bin 930 TL'lik destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına geçeceğini duyurdu. Ödemelerden yararlanacak vatandaşlar, "2022 Manda, Malak ve Buzağı desteği ödenir mi, ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını bekliyor.

2022 Manda, Malak ve Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Uygulama Tebliği 1 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğe göre hayvancılık destek ödemelerinden yararlanmak isteyen çiftçilerin sağlamaları gereken şartlar şunlardır:

- Buzağıların 2021 yılında doğmuş olması

- TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olmak

- Buzağların doğduğu yerde en az 4 ay yaşamış olması

- En az 50 baş dişi sığıra sahip olmak

- Soğutma tankına sahip olmak

- Makineli sabit sağım sistemine sahip olmak

- Buzağların aşılarını tamamlamak

Buzağ annelerinin ilkinde 510-710 gün arasında buzağlama yaşı, bir sonrakiyle ilk buzağ arasında ise 235-450 gün olması şartları da bulunuyor. Bir kez yapılacak olan hayvan destek ödemelerinde boğaların tohumlamasından doğan buzağılar için de gerekli şartlar karşılanırsa ek ödemeler yapılacak. İşte gereken şartlar:

- Buzağlarla suni tohumlamayla doğmuş olması

- Suni tohumlamanın buzağın doğum tarihinden 210-295 öncesinde Türkiye'de yapılmış olması ve e-Islah Veri Tabanı'na kaydedilmiş olması

Her buzağı için bir kez yapılacak olan destekleme ödemeleri iki dönem halinde gerçekleşecek. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için ekstra destekler verde buzağı sahiplerine verilecek. İlk dönem ödemeleri başvuruları 31 Aralık 2021, ikinci ödemeleri başvuruları ise 1 Nisan - 15 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. .