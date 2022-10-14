Danilo Şef'in annesi kim? Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna zaman zaman annesinin tariflerinden bahsediyor. İzleyiciler de Danilo Şef'in annesi kim sorusunu soruyordu. MasterChef'in 101. bölümünde sevilen şefin annesi Emilia Zanna çocukluğundaki en sevdiği tatlıyı yarışmacılar için yaptı.

Danilo Şef'in annesi kim? Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna zaman zaman annesinin tariflerinden bahsediyor. İzleyiciler de Danilo Şef'in annesi kim sorusunu soruyordu. MasterChef'in 101. bölümünde sevilen şefin annesi Emilia Zanna çocukluğundaki en sevdiği tatlıyı yarışmacılar için yaptı.

TV8'in ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilen yemek yarışma programı MasterChef'in 101. bölümünün konuğu şeflerin annesi oldu. Şeflerin anneleri yarışmacılara imza yemeklerini yapacak ve geleneksel yemeklerin incelikleri hakkında ders verecek. Danilo Şef'in annesi de yarışmada çocukluk tatlısı grafe yaptı. Programı izleyenler Danilo Şef'in annesi kim? Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtını arıyor.

Danilo Şef'in annesi kim?

MasterCehf'in sevilen sempatik jüri üyelerinden Danilo Zanna'nın annesi yarışmanın son bölümünde yarışmacılara masterclass verdi. Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna yemek yapmadaki hünerini herkese göstermiş oldu.

Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli?

Danilo Zanna (DaniloŞef) annesi Emilia Zanan'dır. İtalya'da yaşayan Emilia Zanna zaman zaman İstanbul'a geliyor.

Danilo Şef kimdir?

Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık becerisini İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren atv'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de yayımlanan, kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. 15 Aralık 2021 tarihinde eşinden tek celsede boşanmıştır.

10 Ocak 2022'de İzmir'de İtalya'nin ünlü restorantı olan Filo D'Olio adlı restorantın Türkiye şubesini açmış, ekibine Masterchef Türkiye 2021'de yarışmış olan Mert Ateş Durukan'ı, ilerleyen tarihte de aynı sezondan Safanur Bol'u da dahil etmiştir.

Ayrıca 2021'den beri Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da sunuculuk yaptı.