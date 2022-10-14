Mehmet Şef'in annesi kim? Mehmet Şef'in annesi Zeliha Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 101. bölümünde şeflerin anneleri yarışmacılara masterclass verecek. Mehmet Şef'in annesi de yarışmacılara cevizli böreğin nasıl yapılacağının püf noktalarını anlatıyor. Mehmet Şef'in annesi Zeliha Hanım'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

TV8'in reytinglerde üst sıralarda ye alan yemek yarışma programı MasterChef'in 101. bölümünün konuğu şeflerin annesi oldu. Şeflerin anneleri yarışmacılara imza yemeklerini yapacak ve geleneksel yemeklerin incelikleri hakkında ders verecek. Mehmet Şef'in annesi de yarışmada cevizli börek yapacak. Programı izleyenler Mehmet Şef'in annesi kim? Mehmet Şef'in annesi Zeliha Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtını arıyor.

Mehmet Şef'in annesi kim?

MasterChef'in sert ama sevilen jüri üyelirnden Mehmet Yalçınkaya'nın annesi Zeliha Hanım programa konuk olacak. Zeliha Yalçıntaş yarışmacılara cevizli böreğin nasıl yapılacağını anlatıyor.

Mehmet Şef'in annesi Zeliha Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mehmet Yalçınkaya (Mehmet Şef) annesi Zeliha Yalçınkaya'dır. Zeliha Yalçınkaya Bolu'da yaşamaktadır.

Mehmet Şef kimdir?

21 Ocak 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.[2] 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır. Ayrıca Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da sunuculuk yapmaktadır.