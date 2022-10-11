MasterChef Büşra kimdir? Büşra soy adı ne, kaç yaşında? MasterChef Büşra sevgilisi kim? Büşra Instagram hesabı ne? Son zamanların en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef'in başarılı yarışmacısı Büşra Zambak'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sakinliği ve mesafeli duruşu ile adından söz ettiren Büşra yarışmanın da favorileri arasında gösteriliyor. Büşra Zambak sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. Instagram hesabından 68 bin takipçisi olan Büşra'nın kaç yaşında olduğu da merak konusu.

MasterChef Büşra kimdir? Büşra soy adı ne, kaç yaşında? MasterChef Büşra sevgilisi kim? Büşra Instagram hesabı ne? Son zamanların en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef'in başarılı yarışmacısı Büşra Zambak'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sakinliği ve mesafeli duruşu ile adından söz ettiren Büşra yarışmanın da favorileri arasında gösteriliyor. Büşra Zambak sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. Instagram hesabından 68 bin takipçisi olan Büşra'nın kaç yaşında olduğu da merak konusu.

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasının ana kadrosunda yer alan yarışmacıların hayatları, yaşamları ve kim oldukları izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. 2022-2023 ana kadrosuna dahil olan Büşra da yaptığı yemekler ile yarışmanın favorileri arasında gösteriliyor. MasterChef'in en merak edilen yarışmacılarından biri olan Büşra Zambak genç yaşında rağmen uzun süre profesyonel aşçılık yapmıştır. İşre MasterChef yarışmacısı Büşra'nın hayatı ve biyografisi...

MasterChef Büşra kimdir?

Büşra henüz daha 25 yaşındadır. 1997 yılında Denizli'e dünyaya gelen Büşra Zambak İstanbul'da büyümüştür. Küçük yaşlarda aşçı olmaya karar veren Büşra eğitimini de bu yönde tamamladı. Henüz 16 yaşında profesyonel olark mutfağa giren ve yemek yapmaya başlayan Büşra özellikle İtalyan yemeklerine karşı ilgisi var. Türk ve Anadolu yemek kültürünü de yakından bilen Büşra MasterChef'te çıkardığı tabaklar ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Büşra Zambam MasterChef yarışması elemelerine ilk defa katıldı. Büşra elemelerde gösterdiği teknik ile jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Büşra eleme turunda rokalı avakado püresi, tatlı patates, dil balığını ve safranlı tuile ile jür üyelerinden "evet" aldı. MasterChef'in 7. yarışmacısı olarak 2022-2023 kadrosuna dahil oldu.

Profesyonel anlamda 9 yıldır aşçılık mesleğinin içinde olan Büşra Zambak, pek çok ünlü işletmelerde görev almıştır. Büşra Zambak Güler Sabancı'ya yemek yaptığını da belirtmiştir. Büşra Zambak 2022 MasterChef yarışmasının favorileri arasında gösteriliyor. Son 4 içinde yer almasına kesin gözüyle bakılan Büşra'nın şampiyon olması da pek sürpriz olmaz.

MasterChef Büşra soy adı ne?

2022-2023 MasterChef yarışmasının favorilerinden olan Büşra'nın soy adı Zambak'tır.

Büşra sevgilisi kim?

MasterChef Büşra'nın sevgilisi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Sevgilisinin olup olmadığı da bilinmiyor. MasterChef Büşra yarışmada ailesine sürekli olarak sevgi mesajları gönderiyor. Ancak şimdiye kadar sevgilisinden hiç bahsetmedi.

Büşra Instagram hesabı ne?

MasterChef Büşra'nın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı da gün geçtikçe artıyor. MasterChef Büşra Instagram hesabı "@busra.zambakk"

MasterChef Büşra'nın boyu kaç?

MasterChef Büşra'nın boyu da zaman zaman izleyiciler tarafından soruluyor. Büşra Zambak 1.63 cm'dir.

MasterChef Büşra kaç kilo?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'in favori yarışmacılarından Büşra 55 kilodur.

Büşra Zambak ne mezunu?

MasterChef Büşra lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini de tamamlamıştır.

MasterChef şampiyonları kimer?

1. sezon (2011) (Show TV) Muzaffer Şenduran

2. sezon (2018) (TV8) Uğur Kardaş

3. sezon (2019) (TV8) Cemre Uyanık

4. sezon (2020-2021) (TV8) Serhat Doğramacı

5. sezon (2021-2022) (TV8) Eren Kaşıkçı

6. sezon (2022-2023) (TV8) ?

MasterChef Türkiye hakkında?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı.[2] 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.