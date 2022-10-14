Somer Şef'in annesi kim? Somer Şef'in annesi Ülkü Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Somer Şef'in annesi kim? Somer Şef'in annesi Ülkü Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? TV8'in sevilen programlarından MasterChef yarışmasının 101. bölümünde jüri üyesi şeflerin anneleri yemekleri ile yarışmacılara ders verecek. Somer Şef'in annesi de yarışmacılara zeytinli, baklalı favanın nasıl yapılacağının püf noktalarını anlatıyor. Somer Şef'in annesi Ülkü Hanım'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.
2022-10-14 17:42:38
MasterChef yarışmasının son bölümünde jüri üyelerinin anneleri imza yemeklerini yapıyor. Somer Sivrioğlu'nun annesi de yarışmacılara zeytinli, baklalı fava yapımının püf noktlarını anlattı.
TV8'in reytinglerde üst sıralarda ye alan yemek yarışma programı MasterChef'in 101. bölümünün konuğu şeflerin annesi oldu. Şeflerin anneleri yarışmacılara imza yemeklerini yapacak ve geleneksel yemeklerin incelikleri hakkında ders verecek. Somer Şef'in annesi de zeytinli baklalı fayanın yapılışını anlatacak.
Somer Şef'in annesi kim?
MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden Somer Şef'in annesi Zeliha Hanım 14 Ekim'de yayınlanacak 101. bölümde programa konuk olacak. Ülkü Sivrioğlu yarışmacılara baklalı, zeytinli fava yapılışını anlatacak.
Somer Şef'in annesi Ülkü Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Somer Sivrioğlu'nun (Somer Şef) annesi Ülkü Sivrioğlu'dur.
Somer Şef kimdir?
1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.
2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı.
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