Somer Şef'in annesi kim? Somer Şef'in annesi Ülkü Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Somer Şef'in annesi kim? Somer Şef'in annesi Ülkü Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? TV8'in sevilen programlarından MasterChef yarışmasının 101. bölümünde jüri üyesi şeflerin anneleri yemekleri ile yarışmacılara ders verecek. Somer Şef'in annesi de yarışmacılara zeytinli, baklalı favanın nasıl yapılacağının püf noktalarını anlatıyor. Somer Şef'in annesi Ülkü Hanım'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.