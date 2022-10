MasterChef All Star mı yapılacak? MasterChef All Star ne zaman başlayacak? MasterChef All Star yarışmasında kimler olacak?

MasterChef All Star mı yapılacak? MasterChef All Star ne zaman başlayacak? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni bir formatla ekranlara geleceği iddiası gündemde tazeliğini koruyor. Survivor gibi MasterChef Türkiye'nin de AllStar çekimlerinin başlanması bekleniyor. Peki MasterChef All Star ne zaman yayınlanacak? MasterChef All Star yarışmasında kimler olacak? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması yayınlandığı her gün reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. MasterChef yarışmalarında adını finale yazdıranlar ve izleyiciler tarafından sevilen yarışmacıların tekrara bir araya geleceği ve MasterChef All Star'da yarışacağı iddiası sürekli olarak gündeme geliyor. MasterChef All Star mı yapılacak? MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden Somer Sicrioğlu daha önce yaptığı bir açıklamada MasterChef AllStar yarışmasının yapılabileceğini dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından programın tutkunları AllStar yarışmasını beklemeye başladı. Ancak kanal yönetiminden ve şeflerden bu konuya ilişkin daha sonra henüz resmi bir açıklama ve duyuru gelmedi. MasterChef All Star bir fikir olarak masada duruyor ancak bunun ne zaman ekranlara geleceği ise merak konusu. MasterChef All Star ne zaman başlayacak? MasterChef All Star yarışması reytinglerde büyük bir başarı sağlaması bekleniyor. Ancak yarışmanın yapılıp yapılmaaycağı konusunda kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef'in All Star konseptiyle izleyicileri ile buluşması bekleniyor. MasterChef nedir? MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. MasterChef jürileri kim? 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı. MasterChef şampiyonları kimler? Muzaffer Şenduran 1. sezon (2011) (Show TV)

Uğur Kardaş 2. sezon (2018) (TV8)

Cemre Uyanık 3. sezon (2019) (TV8)

Serhat Doğramacı 4. sezon (2020-2021) (TV8)

Eren Kaşıkçı 5. sezon (2021-2022) (TV8) Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorum kısmına yazarak okuyucular ile paylaşabilirsiniz.