Cünüpken sahura kalkılır mı? Cünüpken (Cenabet) sahurda yemek yenir mi? Cünüp oruç tutulur mu? Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşlar akıllarındaki sorulara yanıt aramaya başlıyor. Diyanet'e sorulan sorular arasında cünüp halde oruç tutulup tutulmayacağı da var. Ramazan ayında sahur için kalkan vatandaşlar sahurdan önce gusül abdesti alıp alınmaması gerektiği sorusuna yanıt arıyor. Diyanet'ten bu konuda gelen cevapta 'Cünüplük oruç tutmaya engel değildir.' denildi.

Cünüpken sahura kalkılır mı? Cünüpken (Cenabet) sahurda yemek yenir mi? Cünüp oruç tutulur mu? Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşlar akıllarındaki sorulara yanıt aramaya başlıyor. Diyanet'e sorulan sorular arasında cünüp halde oruç tutulup tutulmayacağı da var. Ramazan ayında sahur için kalkan vatandaşlar sahurdan önce gusül abdesti alıp alınmaması gerektiği sorusuna yanıt arıyor. Diyanet'ten bu konuda gelen cevapta "Cünüplük oruç tutmaya engel değildir." denildi.

Cünüplük durumunda vatandaşlar oruç tutup sahura kalkıp kalakamayacağını merak ediyor. İslam alimlerine ve Diyanet'e Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu yönde oldukça fazla soru sorulmaya başlandı. Cinsel ilişkinin ardından cünüp (cenabet) olan kimseler sahura kalkıp yemek yiyebilir mi? Sahurun ardından cünüpken oruç tutulur mu? Diyanet bu konuda daha önce yapmış olduğu açıklamalar bulunuyor.

Cünüpken sahura kalkılır mı?

Cünüplük ve cenabetlik durumunda sahura kalkmaya engel olmadığı ağız ve burunun yıkanmasının ardından sahur yapılabileceği belirtiliyor. Ancak sahur için vakit varsa cünüp olan kişilerin gusül abdesti alıp sahura oturması daha yararlı olcaktır. Sahur için vakit yoksa cünüp halde sahur yapılabilir ve oruç için niyet edilebilir. Ardından gusül abdesti almak gerekir. Gusül abdestinin bir namaz vaktinden fazla gecikmemesi önemlidir.

Cinsel ilişkiden sonra gusül abdesti almadan oruç tutulur mu?

Cinsel ilişkinin ardından gusül abdesti almadan sahura oturulabilir ve sahur yemeği yenebilir. Ancak sahurdan önce ağız ve burnun yıkanmasına özen gösterilmelidir. Cünüp olarak oruca başlamak veya oruç tutmak caizdir ve orucu bozmaz.

Cünüpken (Cenabet) sahurda yemek yenir mi?

Cünüpken sahura kalkıp yemek yenebilir. Ancak sahur için vakit varsa ve abdest almaya yetecek süre varsa gusül abdesti alıp sahura başlamak daha iyi olacaktır. Zaman kısıtlı ise cünüpken sahura kalkıp yemek yenebilir. Ardından niyet edilir ve oruç tutulur. Gusül abdesi daha sonra alınabilir.

Cünüpken (venabet) tutulan oruç geçerli midir?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).

Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).

Oruçluyken gusül abdesti alınır mı?

Cünüpken oruç tutmak için sahura kalkan ve niyetlenenler kısa süre içinde gusül abdesti almalıdır. Oruçluyken gusül abdesti almakta bir zarar yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Oruçluyken ağıza ve buruna alınan suyun genze kaçmamasına dikkat edilmelidir. Orucunuzun tehlikeye girmemesi için bu konuya dikkat etmek gerekiyor.

Cünüp nedir?

Cünüp veya cenâbet, İslam'a göre cinsel ilişkide bulunduğu veya vücudundan meni çıktığı halde henüz boy abdesti alarak temizlenmemiş olan (kişi).

Cünüp olan kişiler için haram ve mekruh olan durumlar

Cenabet bir kimsenin şunları yapması haramdır

* Kur'an'ın yazılı sayfalarına dokunmak

* Secde esnasında okunması vacip olan ayetleri okumak

* Camiye girmek

Cenabet bir kimsenin şunları yapması ise mekruhtur

* Yemek ve içmek (gargara ve burna su çekme hariç)

* Abdestsiz uyumak

Cenabet iken yapılan şu ibadetler geçerli değildir

* Namaz kılmak (cenaze namazı hariç)

* Kabe'yi tavaf etmek