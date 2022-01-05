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TIMETURK / GENEL / Çocuklarda neden yeme bozukluğu görülüyor?

Çocuklarda neden yeme bozukluğu görülüyor?

Çocuklarda yeme bozukluğu genel olarak 3. aydan sonra gelişen ve ergenliğe girmeyle birlikte kendiliğinden kaybolan bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Peki yeme bozukluğunun çeşitleri var mı? Neden yeme bozukluğu yaşanıyor? Yeme bozukluğunun herhangi bir tedavisi var mı? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz...

2 Saat Önce
2022-01-05 15:39:34
Çocuklarda neden yeme bozukluğu görülüyor?


Farklı sebeplerle ortaya çıkan yeme bozukluğu genellikle 3. aydan sonra gelişiyor ve ergenlikle birlikte kendiliğinden kayboluyor. Bu durum bebeklik döneminde gelişim geriliğine ve zeka problemlerine sebep olabiliyor. Bu yüzden çocukların beslenme düzenleri ile ilgili bir sorun oluşursa doktora başvurmak gerekir.

Çocuklarda görülen beslenme ve yeme bozuklukları çeşitleri

Çocuklara yeme bozukluğu üç şekilde ortaya çıkabiliyor. DSM-4 Tanı dizgesi doğrultusunda yeme bozukluğu çeşitlerini derledik...

Beslenme bozukluğu: En az 4 hafta boyunca, gözle görülür kilo kaybı veya kilo alımının durmasıyla birlikte huzursuzluk, içe kapanma ve ilgisizlik gibi davranışlar çocuklarda beslenme bozukluğuna işaret etmektedir. Beslenme bozukluğunun uzun süre tedavi edilememesi gelişim geriliğine, sosyal uyum problemlerine ve fiziksel sorunlarına sebep olabilir.

Pika: Gıda niteliği taşımayan ve tüketilmemesi gereken maddeleri yeme alışkanlığıdır. Pika genel olarak 12-24 ay arasında başlamaktadır. Kağıt, saç, kum, toprak gibi maddeleri yemek, bebeklerde ve çocuklarda sindirim sistemi problemlerine, kusmaya ve enfeksiyonlara sebep olabilir.

Ruminasyon bozukluğu: Gıdaların tüketildikten sonra yemek borusundan geri gelerek tekrar ağızda çiğnenerek yutulmasıdır. Ruminasyon bozukluğu, genel olarak ek besinlere geçiş sürecinde ortaya çıkmaktadır. Bu bozukluk mide ile ilgili problemlere, susuzluğa veya gelişim geriliğine sebep olabilir.

Beslenme ve yeme bozukluklarının sebepleri nelerdir?

Çocuklarda görülen yeme ve beslenme bozuklukları psikolojik etkenlere dayanmaktadır. Ruminasyon bozukluğu genel olarak ebeveynlerin dikkatini çekmek için ortaya çıkar. Pika bozukluğunun temelinde ise anksiyete veya aşırı kaygı durumu yatmaktadır.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, terk edilmiş veya yeterince ilgi görmemiş çocuklarda yeme ve beslenme bozuklukları daha sık görülmektedir.

Beslenme ve yeme bozukluklarının herhangi bir tedavisi var mı?

Bebeklik döneminde çocuklar beslenmeyi reddederek ebeveynleri veya bakımıyla ilgilenen insanları cezalandırmaya çalışabilir. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için yeme bozukluklarına karşı önlem almak gerekir.

Çocuklarda yeme ve beslenme bozuklukları sindirim problemleri, bazı sistemik veya otoümmin hastalıklar yüzünden ortaya çıkabildiği gibi, genel olarak psikolojik sorunlara dayanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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