Hamilelikte neden şişkinlik oluşur?

Birçok anne adayının hamilelikte şişkinlik problemiyle karşılaşır. Bu şişkinlik farklı sebeplere bağlı olarak oluşabilir. Kişiden kişiye göre değişen bu sebepler anne adayının yaşadığı hormonel ve fizyolojik değişikler yüzünden oluşabilir. Hamilelik döneminde şişkinlik genel olarak ciddi bir sağlık problemi belirtisi değildir. Detaylar haberimizde...



Hamilelikte birçok kadın şişkinlik problemiyle karşı karşıya kalır. Bu şişkinlik birçok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Başlıca şişkinlik nedenlerinin başında normalden çok daha fazla büyüyen rahmin bağırsaklara mekanik baskı oluşturması gelmektedir. Büyüyen rahim yüzünden bağırsaklar yer değiştirir, daralma ve sıkışma yaşanır. Bu da kadının hazım sorunu yaşamasına ve gaz sancısı çekmesine neden olur. Yaşanan bu fizyolojik değişimin etkisi şişkinlik olarak kendini gösterir. Gebelik döneminde yükselmeye başlayan progeston hormonu hamileliğin on ikinci haftasından itibaren bağırsak faaliyetlerini etkiler. Hormonel değişim anne adayında kabızlık, şişkinlik ve gaz sorunlarının oluşmasına sebep olur.

Hamileliğin ilk üç ayında mide sıvısının pH değerinde yükselme olur. Bu durum mide öz suyunun asit oranının azalması manasına gelir. Anne adaylarının yaşadığı mide bulantılarının ve hazım probleminin temel nedenlerinden birisi olarak pH değişimi gösterilebilir. Hamilelikte şişkinlik problemi bu yüzden de oluşabilir.

Düzensiz bir beslenme tarzı, fazla tuz tüketimi, abur cubur tüketerek öğün geçiştirme ve az su tüketimi gibi sebeplerle şişkinlikte artış olabilir. Uzmanlar tarafından tespit edilen bir diğer neden ise gün içerisinde yeterli miktarda protein almamaktır. Ayrıca havanın sıcak olması, uzun saatler ayakta kalmak, yorucu işler yapmak anne adaylarının vücudunda şişkinliği oluşturabilecek sebepler arasındadır.

Şişkinliğin oluşmaması için...

Şişkinlik problemi oluşmaya başlamadan önce hamileliğin başında düzenli beslenmeye dikkat etmeli ve doktorunuzun önerilerine uymalısınız. Hamilelik döneminde mide pH dengesinin değişmesi farklı beslenme düzenleri oluşturmanızı gerektirebilir. Mide asidinin azaldığı dönemlerde doktorunuza danışarak, sağlıklı olan asitli yiyecek ve içecekleri tüketip şişkinliği ve gaz problemlerinin önüne geçebilirsiniz.

Gün içerisinde yeterli miktarda su içerek şişkinliklerin önüne geçebilirsiniz. Yeteri kadar protein almalısınız. Rafine şeker ve glikoz şurubu şişkinliği arttırır ve sağlıksızdır. Bu yüzden şeker ihtiyacınızı taze ve kuru meyveler tüketerek gidermeye çalışabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.