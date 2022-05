Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? İrem Derici'den ses kaydı paylaşımı | Cem Belevi İrem Derici'yi kiminle aldattı? Ünlü şarkıcı İrem Derici'yi aldattığı iddia edilen Cem Belevi'den şaşırtan açıklama geldi. Cem Belevi, İrem Derici ile olan birlikteliğin daha önce son erdiğini ve iddia edildiği gibi bir aldatma olayı olmadığını belirtti. Bu açıklamaya İrem Derici'den çok sert yanıt geldi. İrem Derici sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin?' dedi. Peki Cem Belevi İrem Derici aldatma olayında ses kaydı mı var?

Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? İrem Derici'den ses kaydı paylaşımı | Cem Belevi İrem Derici'yi kiminle aldattı? Ünlü şarkıcı İrem Derici'yi aldattığı iddia edilen Cem Belevi'den şaşırtan açıklama geldi. Cem Belevi, İrem Derici ile olan birlikteliğin daha önce son erdiğini ve iddia edildiği gibi bir aldatma olayı olmadığını belirtti. Bu açıklamaya İrem Derici'den çok sert yanıt geldi. İrem Derici sosyal medyadan yaptığı açıklamada "sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin?" dedi. Peki Cem Belevi İrem Derici aldatma olayında ses kaydı mı var?

Geçtiğimiz günlerde İrem Derici ile Cem Belevi'nin ilişkilerinin bittiği bu ilişkinin bitmesinin nedeni olarak da Cem Belevi'nin İrem Demirci'yi aldatması gösterildi. İrem Derici sosyal medydan bir paylaşım yaparak Cem Belevi'ye sitem etmiş ve ayrılığı doğrulamıştı.

Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı?

Cem Belevi aldatma iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Aslında biz sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu istemedi paylaşmak kendisi benden rica etti özel bir sebebi var. Bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce çok değerli bir meslektaşım var. Artık onu ne öfkelendirdi ise bilmiyorum bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim. Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma... Böyle bir şey yok! Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hâlâ çok seviyorum onu. Onun yüreğiyle ağzından fevrice çıkanlar bir olmaya bilir ben takılmıyorum söylediklerine... Kendisini aldatmadım." dedi.

Cem Belevi İrem Derici'yi kiminle aldattı?

İddialara göre Cem Belevi İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattı. Nergis Nesrullayeva'dan iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İrem Derici'den aldatma ses kaydı paylaşımı

Cem Belevi'nin açıklamasına İrem Derici'den çok sert bir yanıt geldi. İrem Derici aldatmanın ses kaydı olduğunu da belirterek şunları söyledi: "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim de... Ben bi kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bi' doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem" mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influencer'lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana farketmez. See ya."

Nergis Nesrullayeva kimdir?

Nergis Nesrullayeva'ın kim olduğu son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı.

10 Ekim 1997 yılında Moskova'da dünyaya gelen Nergis Nesrullayeva modellik yapmaktadır.

Best Model yarışmasında da yer alan Nergis Nesrullayeva Türkiye'nin en popüler moda yarışmalarından birine de katımıştı.

Oyunculuk eğitimleri de alan Nergis Nesrullayeva Afili Aşk ve Yasak Elma gibi dizilerde rol aldı.

Nergis Nesrullayeva'nın adı son zamanlarda sıkça duyulmaya başlandı. Nergis Nesrullayeva özel hayatı ile de gündeme geliyor. İddialara göre İrem Derici ile Cem Belevi'nin ayrılmasının nedeni olarak Nergis Nesrullayeva gösteriliyor.