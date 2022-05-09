Nergis Nesrullayeva kimdir? Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi İrem Derici ayrıldı mı? Cem Belevi İrem Derici'yi hangi kızla aldattı? Ünlü şarkıcı İrem Derici çok aşık olduğunu her fırsatta dile getirdiği Cem Belevi tarafından bir kez daha aldatıldığını iddia etti. İrem Derici sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” dedi. Bu iddialardan sonra Nergis Nesrullayeva'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı?

Nergis Nesrullayeva kimdir? Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi İrem Derici ayrıldı mı? Cem Belevi İrem Derici'yi hangi kızla aldattı? Ünlü şarkıcı İrem Derici çok aşık olduğunu her fırsatta dile getirdiği Cem Belevi tarafından bir kez daha aldatıldığını iddia etti. İrem Derici sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” dedi. Bu iddialardan sonra Nergis Nesrullayeva'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı?

Sivri dilli şarkıcı İrem Derici her fırsatta Cem Belevi'ye aşık olduğunu dile getiriyordu. İddialara göre İrem Derici Cem Belevi tarafından bir kez daha aldatıldı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia sonrası İrem Derici'den gelen zehir zemberek açıklama kafaların daha da karışmasına neden oldu. İrem Derici açıklamasında “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” dedi.

İrem Derici, Cem Belevi'yi terk etti

Cem Belevi İrem Derici'yi kiminle aldattı? soruları da sıkça sorulmaya başlandı. Belevi'nin, İrem Derici ile birlikteyken manken Nergis Nesrullayeva ile de aşk yaşadığı iddia edildi. İkinci Sayfa'nın iddiasına göre; bunu öğrenen İrem Derici, Cem Belevi'yi terk etti. İrem Derici her fırsatta Cem Belevi'ye çok aşık olduğunu dile getiriyordu. Hatta Armağan Çağlayan'a katılarak "Gururumu bile kaybetmiş durumdayım" diyen Derici bir aşktan daha istediğini alamadı.

Nergis Nesrullayeva kimdir?

Nergis Nesrullayeva'ın kim olduğu son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı.

10 Ekim 1997 yılında Moskova'da dünyaya gelen Nergis Nesrullayeva modellik yapmaktadır.

Best Model yarışmasında da yer alan Nergis Nesrullayeva Türkiye'nin en popüler moda yarışmalarından birine de katımıştı.

Oyunculuk eğitimleri de alan Nergis Nesrullayeva Afili Aşk ve Yasak Elma gibi dizilerde rol aldı.

Nergis Nesrullayeva'nın adı son zamanlarda sıkça duyulmaya başlandı. Nergis Nesrullayeva özel hayatı ile de gündeme geliyor. İddialara göre İrem Derici ile Cem Belevi'nin ayrılmasının nedeni olarak Nergis Nesrullayeva gösteriliyor.

Cem Belevi kimdir?

Cem Belevi 4 Haziran 1987 yılında dünyaya geldi. Türk pop müzik şarkıcısı ve oyuncudur. Brunel Üniversitesi'nde uluslararası işletme okudu. Annesi ressam, babası piyanisttir.

2013'te ilk albümü Bilmezsin'i çıkardı. "Günaydın Sevgilim" albümün ana şarkısı ve ilk klibi oldu. Albüm fazla ilgi görmedi ama şarkı Türk müzik yöneticisi Samsun Demir'den etkilendi. Şarkı daha sonra Enbe Orkestrası & Behzat Gerçeker'in albümünde yeniden düzenlendi. 2014 yılında Sway'in Türkçe versiyonu olan "Kim Ne Derse Desin" için Ayşe ile düet yaptı. Şarkı Türkiye'de çok başarılı oldu ve 2014 Türkiye Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış kategorisinde aday gösterildi. 2015 yılında Suat Sayın'ın daha önce Zeki Müren ve Muazzez Ersoy'un seslendirdiği cover şarkısı olan "Sevemez Kimse Seni" adlı ikinci single'ını çıkardı. Klip, yönetmenliğini Hasan Kuyucu'nun yaptığı 25 Mayıs 2015'te yayınlandı. Video Santorini'de geçiyor.

2015 yılında FOX'ta yayınlanan İnadına Aşk dizisinde oyunculuğa başladı. .