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Özbekistan’da Selçuklulara ait altın sikke bulundu

Özbekistan’ın Tirmiz şehri yakınlarında 10. yüzyıl Selçuklu dönemine ait ender görülen altın sikke bulundu.

13 Saat Önce
2022-05-10 16:32:43
Özbekistan’da Selçuklulara ait altın sikke bulundu

Özbekistan Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Tirmiz şehri yakınlarında yaşayan Ulkan Eraliyev, bahçesini sularken yerde bulduğu sarı metal parçasını Tirmiz Arkeoloji Müzesi'ne götürdü.

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Açıklamada, bunun üzerine bahçede yapılan kazılarda Karahanlılar ve Selçuklular dönemlerine ait seramik parçalar ile Selçuklu dönemine ait bir altın sikkenin bulunduğu belirtildi.

Üzerinde “Allah” ve “Muhammed” yazıyor

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Altın sikkenin üzerinde Arap alfabesiyle “Allah” ve “Muhammed” kelimelerinin yazıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 2 gram ağırlığındaki sikkenin arka yüzündeki yazının ise neredeyse silindiği vurgulandı.

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Kültürel Miras Ajansı Başkan Yardımcısı Tursunali Kuziyev, yaptığı açıklamada, stratejik konumu nedeniyle Tirmiz'in geçmişte imparatorluklar arasındaki anlaşmazlıklar ve savaşların hedefi olduğunu kaydetti.

Kuziyev, Tirmiz ve çevresinin Selçuklu şehzadeleri Tuğrul ve Çağrı Bey'in kontrolüne geçtiğini ve bulunan altın sikkenin o döneme ait olduğunu sözlerine ekledi.

AA, TRTHaber

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