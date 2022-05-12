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TIMETURK / GENEL / Canan Kaftancıoğlu neden ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu ne dedi, hangi paylaşımları yaptı? Kaftancıoğlu hangi suçtan hapis cezası aldı?

Canan Kaftancıoğlu neden ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu ne dedi, hangi paylaşımları yaptı? Kaftancıoğlu hangi suçtan hapis cezası aldı?

Canan Kaftancıoğlu ne dedi, hangi paylaşımları yaptı? Canan Kaftancıoğlu neden ceza aldı? Kaftancıoğlu hangi suçtan hapis cezası aldı? Kaftancıoğlu'nun Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Bu karar sonrası pek çok kişi Canan Kaftancıoğlu'nun neden ceza aldığını ve hangi suçlardan yargılandığını araştırmaya başladı.

11 Saat Önce
2022-05-12 19:13:15
Canan Kaftancıoğlu neden ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu ne dedi, hangi paylaşımları yaptı? Kaftancıoğlu hangi suçtan hapis cezası aldı?

Canan Kaftancıoğlu ne dedi, hangi paylaşımları yaptı? Canan Kaftancıoğlu neden ceza aldı? Kaftancıoğlu hangi suçtan hapis cezası aldı? Kaftancıoğlu'nun Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Bu karar sonrası pek çok kişi Canan Kaftancıoğlu'nun neden ceza aldığını ve hangi suçlardan yargılandığını araştırmaya başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Canan Kaftancıoğlu neden ceza aldı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından ceza aldı. Bu cezaların oranı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası olarak açıklandı. Yargıtay Kaftancıoğlu hakkında ayrıca "Terör örgütü propogandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan verilen cezaların ise bozulmasına karar verdi.

Canan Kaftancıoğlu ne dedi, hangi paylaşımları yaptı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. Kaftancıoğlu'na bu paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hapis cezaları verildi.

Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama

Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asla umudunuzu kaybetmeyin" mesajı verdi. Kaftancıoğlu, "Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız..." ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu hapis yatacak mı?

Yargıtay'ın bu onama kararı yerel mahkemeye gönderilecek. Yerel mahkeme bir kesinleşme kararı düzenleyecek ve bu kararı da infaz savcılığına gönderecek. İnfaz savcılığı da toplamda onan hapis cezası doğrultusunda hesaplama yapacak ve yatarı varsa da Kaftancıoğlu hakkında yakalama kararı çıkaracak.

Kaftancıoğlu ne kadar hapis yatacak?

Kaftancıoğlu'nun, cezaevine prosedür gereği giriş yapması ardından serbest kalması bekleniyor. 2020 yılında çıkarılan infaz indirimi düzenlemesinden yararlanacak olan Kaftancıoğlu aldığı cezalar nedeniyle cezaevinde kalmayacak. Canan Kaftancıoğlu'nun, kapalı cezaevine girdikten sonra, doğrudan denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edilmesi gerekiyor.

Siyaset yasağı sonrası İstanbul İl Başkanlığından ayrılacak mı?

Kaftancıoğlu'nun, siyasi yasak nedeniyle önümüzdeki dönem milletvekili olamayacağı ancak il başkanlığı görevi için bir yasaklama olmadığı belirtiliyor.

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