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TIMETURK / GENEL / Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı, tutuklanacak mı? Canan Kaftancıoğlu neden, hangi suçtan hapis cezası aldı? Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi, hapis yatacak mı?

Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı, tutuklanacak mı? Canan Kaftancıoğlu neden, hangi suçtan hapis cezası aldı? Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi, hapis yatacak mı?

Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı, tutuklanacak mı? Canan Kaftancıoğlu neden, hangi suçtan hapis cezası aldı? Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi, hapis yatacak mı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Siyaset gündemine bomba gibi düşen gelişmede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada Yargıtay kararını verdi. Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bu gelişmeden sonra Kaftancıoğlu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki Canan Kaftancıoğlu ne kadar hapis yatacak?

11 Saat Önce
2022-05-12 18:59:03
Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı, tutuklanacak mı? Canan Kaftancıoğlu neden, hangi suçtan hapis cezası aldı? Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi, hapis yatacak mı?

Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı? Canan Kaftancıoğlu neden, hangi suçtan hapis cezası aldı? Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi, hapis yatacak mı? Canan Kaftancıoğlu'nun 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davada yeni gelişme yaşandı. Kaftancıoğlu 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak Kaftancıoğlu kararı temyize götürmüştü. Yargıtay dava ile ilgili kararını açıkladı. Kaftncıoğlu hakkında 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Ayrıca Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı da getirilmiş oldu.

Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı?

Karardan sonra Canan Kaftancıoğlu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı merak edilir oldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Canan Kaftancıoğlu neden, hangi suçtan hapis cezası aldı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019'daki yargılama sonucunda Kaftancıoğlu'nu beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi, hapis yatacak mı?

Canan Kaftancıoğlu'nun formaliteden cezaevine girip çıkması bekleniyor. 2020 yılında çıkarılan infaz indirimi düzenlemesinden yararlanacak olan Kaftancıoğlu aldığı cezalar nedeniyle cezaevinde kalmayacak. Canan Kaftancıoğlu'nun, kapalı cezaevine girdikten sonra, doğrudan denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edilmesi gerekiyor.

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