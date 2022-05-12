Canan Kaftancıoğlu neden hapis cezası aldı? Canan Kaftancıoğlu'na hangi suçlardan ceza verildi? Kaftancıoğlu kaç sene ceza aldı? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Bakanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilmişti. Canan Kaftancıoğlu'nun davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını verdi Daire 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

Canan Kaftancıoğlu neden hapis cezası aldı? Canan Kaftancıoğlu'na hangi suçlardan ceza verildi? Kaftancıoğlu kaç sene ceza aldı? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Bakanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilmişti. Canan Kaftancıoğlu'nun davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını verdi Daire 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Canan Kaftancıoğlu neden hapis cezası aldı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Canan Kaftancıoğlu'na hangi suçlardan ceza verildi?

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Kaftancıoğlu kaç sene ceza aldı?

Canan Kaftanvıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafıdnan onandı. Kaftancıoluna aynı zamanda siyaset yasağı da getirldi.