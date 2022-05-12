Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığını bırakacak mı? Kaftancıoğlu istifa edecek mi? Siyaset yasağı İl Başkanı olmasına engel mi? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay kararını verdi. Daire Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası ve siyaset yasağı verdi. Siyaset yasağı kararının arından Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı görevinden istifa edip etmeyeceği merak ediliyordu. O sorunun yanıtı belli oldu...

Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığını bırakacak mı? Kaftancıoğlu istifa edecek mi? Siyaset yasağı İl Başkanı olmasına engel mi? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay kararını verdi. Daire Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası ve siyaset yasağı verdi. Siyaset yasağı kararının arından Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı görevinden istifa edip etmeyeceği merak ediliyordu. O sorunun yanıtı belli oldu...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı. Kaftanvıoğlu'na aynı zamanda siyaset yasağı da verildi.

Kaftancıoğlu istifa edecek mi?

Siyaset yasağının ardından Kaftancıoğlu'ndan flaş açıklama geldi. Kaftancıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmesinin gündemde olmadığı beliritliyor.

Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığını bırakacak mı?

Kaftancıoğlu'nun, siyasi yasak nedeniyle önümüzdeki dönem milletvekili olamayacağı ancak il başkanlığı görevi için bir yasaklama olmadığı belirtiliyor.

Canan Kaftancıoğlu hapis yatacak mı, tutuklanacak mı?

Canan Kaftancıoğlu "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 2020 yılında çıkarılan infaz indirimi düzenlemesinden yararlanacak olan Kaftancıoğlu aldığı cezalar nedeniyle cezaevinde kalmayacak. Canan Kaftancıoğlu'nun, kapalı cezaevine girdikten sonra, doğrudan denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edilmesi gerekiyor.