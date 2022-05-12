Canan Kaftancıoğlu hapis yatacak mı? Canan Kaftancıoğlu ne kadar hapis yatacak, cezaevine girecek mi? Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı mı geldi? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kaftancıoğlu'nun kaç ay cezaevinde kalacağına dair hukukçu Ruşen Gültekin'den açıklama geldi. Peki Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi?

Canan Kaftancıoğlu hapis yatacak mı? Canan Kaftancıoğlu ne kadar hapis yatacak, cezaevine girecek mi? Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı mı geldi? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kaftancıoğlu'nun kaç ay cezaevinde kalacağına dair hukukçu Ruşen Gültekin'den açıklama geldi. Peki Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi?

Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz kararı açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Canan Kaftancıoğlu hapis yatacak mı?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Canan Kaftancıoğlu ne kadar hapis yatacak, cezaevine girecek mi?

Halk TV ekranlarında soruları yanıtlayan hukukçu Ruşen Gültekin'den'den konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Kaftancıoğlu'nun geçmiş tarihli tweetlerinin 'kazınarak' bu cezanın verildiğini söyleyen Gültekin, Pandemi tedbirleri nedeniyle 2 yıldır açık cezaevine girme koşulları oluşmuş mahkumların evlerinde cezalarının infaz edildiğini ancak bu tedbirlerin bittiğini söyled.i Gültekin, Adalet Bakanlığı'nın bir duyuru yaparak 1 Haziran itibariyle cezaların kalanının içeride infaz edilmesi kararını verdiğini söyledi.

Gültekin "Hal böyle olunca eğer Canan Kaftancıoğlu, eğer 31 Mayıs'tan önce, ki ceza onandığına göre Cumhuriyet Savcılığı hakkında yakalama kararı çıkartacaktır, kendisini hemen alıp Covid izinleri sebebiyle 1 Haziran itibariyle serbest bırakabilir. Orada hakkı var ancak 1 Haziran'dan itibaren, çünkü bu cezanın bir kısmını infaz etmesi gerekiyor, yaklaşık 6 ay kadar cezaevinde kalır diye düşünmekteyim cezanın miktarı itibariyle" dedi.

Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı mı geldi?

Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, Kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılama 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak getirildi.Kılıçdaroğlu'ndan çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haberin ardından Twitter üzerinden "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" paylaşımında bulundu.

Kaftancıoğlu: 84 milyon için çalışmaya devam edeceğiz

Canan Kaftancıoğlu kararın arından şunları söyledi: ''Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz.'' .