Can Göktuğ Boz kaç yıl ceza aldı? Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza aldı?

Can Göktuğ Boz kaç yıl ceza aldı? Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza aldı? İstanbul'a eğitim için gelen Başak Cengiz 11 Kasım'da Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğramıştı. Aldığı kılıç darbeleri sonrası hayatını kaybeden Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kısa sürede yakalanmış ve adalete teslim edilmişti. Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz hakkında istenen ceza belli oldu.