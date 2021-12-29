Can Göktuğ Boz kaç yıl ceza aldı? Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza aldı? İstanbul'a eğitim için gelen Başak Cengiz 11 Kasım'da Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğramıştı. Aldığı kılıç darbeleri sonrası hayatını kaybeden Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kısa sürede yakalanmış ve adalete teslim edilmişti. Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz hakkında istenen ceza belli oldu.

İstanbul Başakşehir'de yolda yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile saldırıya uğrayan genç mimar Başak Cengiz hayatını kaabetmişti. Olay ülke gündemine otururken katilin ne kadar ceza alacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.

Can Göktuğ Boz kaç yıl ceza aldı?

Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza aldı?

Can Göktuğ Boz'un önüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak ve kesin olarak ne kadar ceza alacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Başak Cengiz kimdir?

Başak Cengiz 28 yaşında genç bir mimardı.

Korkunç saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Başak Cengiz Ankara'da yaşıyordu ve eğitimi için İstanbul'a gelmişti.

Eğitimi için geldiği İstanbul'da Ataşehi Finans Merkezi'nde bir otelde kalıyordu.

Başak Cengiz'in İstanbul'daki eğitimi bir aç gün sonra bitiyordu.

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz kız hakkında şunları söyledi: “Çok başarılı bir öğrenciydi, okulunu sorunsuz bitirdi, mimar oldu. İşinde de çok iyiydi. Ofisi Ankara'da olmasına rağmen İstanbul'daki bir proje için iki aylığına Ataşehir'e geldi. 15 günü kalmıştı, 15 gün sonra Ankara'ya evine dönecekti”

Katilden kan donduran ifade: Kadın öldürmeyi tercih ettim

Adliyeye sevk edilen Boz, hakimlikteki sorgusunda önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek şu savunmayı yapmıştı: "Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantanın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.