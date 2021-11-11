Başak Cengiz kimdir? Başak Cengiz'in öldürüldüğü anın videosu ortaya çıktı!

İstanbul Ataşehir'de yaşanan kan donduran cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Ataşehir'de kaldırımda yürüyen ve oteline gitmek üzere olduğu anlaşılan Başak Cengiz Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına maruz kaldı. Genç kadın aldığı kılıç darbeleriyle hayatını kaybetti. Kan donduran cinayet sonrası Başak Cengiz'in kim olduğu insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Başak Cengiz'in öldürüldüğü anın videosu ise ortaya çıktı. Videoda katilin Başak Cengiz'e saldırdığı görülüyor.

İstanbul Ataşehir'de yaşanan kan donduran cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Ataşehir'de kaldırımda yürüyen ve oteline gitmek üzere olduğu anlaşılan Başak Cengiz Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına maruz kaldı. Genç kadın aldığı kılıç darbeleriyle hayatını kaybetti. Kan donduran cinayet sonrası Başak Cengiz'in kim olduğu insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Başak Cengiz'in öldürüldüğü anın videosu ise ortaya çıktı. Videoda katilin Başak Cengiz'e saldırdığı görülüyor.

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen kanlı saldırı ülke gündemine oturdu. Genç ve geleceği açık bir mimar Başak Cengiz aşağılık bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay herekesi yasa boğdu. Siyasilerden de alçak cinayeti kınayan açıklamalar peş peşe geldi. Türkiye'nin konuştuğu olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Başak Cengiz kimdir?

Başak Cengiz Ataşehir'de alçak saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu.

Başak Cengiz çevresi tarafından sevilen saygı duyulan, gleceği açık olan genç bir mimardı

Başak Cengiz 28 yaşında korkunç saldırı sonucu hayatını kaybetti

Korkunç saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Başak Cengiz Ankara'da yaşıyordu ve eğitimi için İstanbul'a gelmişti.

Eğitimi için geldiği İstanbul'da Ataşehi Finans Merkezi'nde bir otelde kalıyordu.

Başak Cengiz'in İstanbul'daki eğitimi Cuma günü bitiyordu.

Başak Cengiz'in katilinin Göktuğ B. olduğu öğrenildi. Göktuğ B'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz kız hakkında şunları söyledi: “Çok başarılı bir öğrenciydi, okulunu sorunsuz bitirdi, mimar oldu. İşinde de çok iyiydi. Ofisi Ankara'da olmasına rağmen İstanbul'daki bir proje için iki aylığına Ataşehir'e geldi. 15 günü kalmıştı, 15 gün sonra Ankara'ya evine dönecekti”

Başak Cengiz'in öldürüldüğü anın videosu ortaya çıktı

Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ Boz'un kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ Boz'un da saldırısını sürdürdüğü görülüyor. Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.