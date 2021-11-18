İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz adlı cani tarafından samuray kılıcı ile vahşice katledilen Başak Cengiz'in ölümü ile ilgili ön otopsi raporu ortaya çıktı. Peki Başak Cengiz'in ön otopsi raporunda ne yazıyor? Başak Cengiz otopsi raporunda neler var? Genç mimar Başak Cengiz eğitimi için geldiği İstanbul'da korkunç saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırı ülkenin gündemine otururken siyasilerden ve sanat camiasından saldırıya tepki gelmişti.

28 yaşındaki genç mimar Başak Cengiz İstanbul Ataşehir'de korkunç saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Başak Cengiz Can Göktuğ Boz adlı şahıs tarafından samurray kılıçlı saldırı ile katledildi. Tutuklanan Can Göktuğ Boz ilk ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım." dediği öğrenildi. Sabah gazetesinin haberine göre; Başak Cengiz'in ön otopsi raporu da ortaya çıktı.

Başak Cengiz'in ön otopsi raporunda ne yazıyor?

Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi.

Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

Cengiz otopsi raporunda neler var?

Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Başak Cengiz kimdir?

Başak Cengiz 28 yaşında genç bir mimardı.

Korkunç saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Başak Cengiz Ankara'da yaşıyordu ve eğitimi için İstanbul'a gelmişti.

Eğitimi için geldiği İstanbul'da Ataşehi Finans Merkezi'nde bir otelde kalıyordu.

Başak Cengiz'in İstanbul'daki eğitimi bir kaç gün sonra bitiyordu.

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz kız hakkında şunları söyledi: “Çok başarılı bir öğrenciydi, okulunu sorunsuz bitirdi, mimar oldu. İşinde de çok iyiydi. Ofisi Ankara'da olmasına rağmen İstanbul'daki bir proje için iki aylığına Ataşehir'e geldi. 15 günü kalmıştı, 15 gün sonra Ankara'ya evine dönecekti”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.