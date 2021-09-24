Camdaki Kız dizisindeki Hayri kim? Camdaki Kız dizisindeki Hayri'yi kim oynuyor? Cihangir Ceyhan kimdir?

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteri ilk kez izleyicisi ile buluştu. Camdaki Kız dizisinde ilk kez ortaya çıkan Hayri'nin kim oldu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Camdaki Kız dizisindeki Hayri kim? Camdaki Kız dizisindeki Hayri'yi kim oynuyor? Camdaki Kız'da Hayri karakterini genç oyuncu Cihangir Ceyhan oynuyor. Alışılmışın dışında bir rol ile ekranlara çıkan Cihangir Ceyhan izleyiciden tam not aldı. Peki Cihangir Ceyhan kimdir?

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteri ilk kez izleyicisi ile buluştu. Camdaki Kız dizisinde ilk kez ortaya çıkan Hayri'nin kim oldu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Camdaki Kız dizisindeki Hayri kim? Camdaki Kız dizisindeki Hayri'yi kim oynuyor? Camdaki Kız'da Hayri karakterini genç oyuncu Cihangir Ceyhan oynuyor. Alışılmışın dışında bir rol ile ekranlara çıkan Cihangir Ceyhan izleyiciden tam not aldı. Peki Cihangir Ceyhan kimdir?

Oyunculuk kariyerinin henüz başında olan Cihangir Ceyhan Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da rol almaya başladı. Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisinde 'Hayri' karakterini canlandırıyor. Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yayınlanan 12'nci bölüm tanıtımıyla birlikte, Hayri karakteri ilk kez ekranda görüldü. İzleyiciler de Camdaki Kız Hayri kimdir sorusuna yanıt armaya başladı.

Camdaki Kız dizisindeki Hayri kim?

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini genç oyuncu Cihangir Ceyhan canlandırıyor.

Cihangir Ceyhan kimdir?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 yılında Adana'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk sene İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana‘ya dönmüştür.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde 'Serdar' karakteriyle yaşadı.

2019 yılında Çukur dizisinde 'Azer Kurtuluş' karakteriyle boy gösterdi.

Büyük çıkışını Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da hayat verdiği Azer karekteriyle yapan Cihangir Ceyhan, yine Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde de rol almıştır.

Dijital platformlarda yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde 'Cio' karakteriyle adını duyuran Cihangir Ceyhan son olarak Camdaki Kız dizisinde 'Hayri' karakterini canlandırıyor.

Cihangir Ceyhan nereli?

Cihangir Ceyhan baba tarafından aslen Elazığlıdır, anne tarafından Diyarbakırlıdır.

Cihangir Ceyhan'ın oynadığı yapımlar

2016 - 2019 - Sıfır Bir Adana (Cio)

2019 - 2020 - Çukur (Azer)

2020 - 2021 - Alev Alev (Ömer)

2021 - 2022 - Camdaki Kız (Hayri)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.