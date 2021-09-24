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TIMETURK / EĞİTİM / ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YÖKDİL açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YÖKDİL açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (YÖKDİL) basılı yapmaya devam ederken aynı zamanda elektronik ortamda (e-YÖKDİL) da gerçekleştireceklerini bildirdi.

52 Dakika Önce
2021-09-24 11:23:34
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YÖKDİL açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (YÖKDİL) basılı yapmaya devam ederken aynı zamanda elektronik ortamda (e-YÖKDİL) da gerçekleştireceklerini bildirdi.

Adana Çukurova e-sınav merkezinde incelemede bulunan Aygün, burada AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana e-sınav merkezlerinde elektronik yabancı dil sınavlarını (e-YDS) gerçekleştirdiklerini dile getiren Aygün, bu merkezlerde yılda ortalama 15 e-sınav düzenlediklerini anlattı.

ÖSYM olarak elektronik yabancı dil sınavı uygulamalarına İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca dahil olmak üzere 10 farklı dilde devam ettiklerini belirten Aygün, "Çukurova e-sınav merkezinin hizmet vermeye başlamasıyla tek bir sınava giren aday kapasitemiz 6 bine ulaşmış oldu. Ayda en az bir kez yapılan e-sınavlara yılda 50 binin üzerinde aday katılıyor." diye konuştu.

"Adayların yeni taleplerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz"

Halis Aygün, adayların yeni taleplerini takip ettiklerini ve bunları gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Hedeflerimizden biri de elektronik sınav sayısını ve çeşitliliğini artırmak. Bu kapsamda YÖKDİL sınavını basılı ortamda gerçekleştirmeye devam ederken aynı zamanda elektronik ortamda da uygulamayı planlıyoruz. e-YÖKDİL için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl e-YÖKDİL'i elektronik sınav merkezlerimizde uygulamaya başlayacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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