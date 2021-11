C segment sedan nedir? C segment nasıl bir araba? C segment Sedan görünüşü nasıl? TOGG'dan flaş yeni model açıklaması geldi. TOGG Üst Yöneticisi Karakaş yaptığı açıklamada 'C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık' dedi. TOGG'un piyasaya çıkmasının dört gözle bekleyen otomobil tutkunları yeni açıklama ile heyecanlandı. Vatandaşlar da C segmentin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki C segment nedir? C sınıfı otomobiller hangileri?

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş TOGG'a yeni bir otomobil modeli geleceğini açıkladı. Karataş açıklamasında "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi. Bu açıklamanın ardından vatadaşlar C segment sedan nedir? C segment nasıl bir araba? C segment Sedan görünüşü nasıl? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte C segment otomobillerin özellikleri...

C segment sedan nedir?

C segmenti, Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanan binek araç sınıflandırma sisteminde üçüncü kategoridir ve alt orta sınıf otomobiller için kullanılır. Euro NCAP "küçük aile otomobili" boyut sınıfına ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kompakt otomobil kategorisine eşdeğerdir.

C-segmenti Avrupa'da 2011'de %23'lük bir pazar payına sahipti.

C Segment Sedan nasıl olur?

