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TIMETURK / SPOR / İtalya - İsviçre maçını kesintisiz canlı izle! Canlı yayın

İtalya - İsviçre maçını kesintisiz canlı izle! Canlı yayın

Dünya Kupası Elemeleri oynanan zorlu maçlarla devam ediyor. Son şampiyon İtalya kendi evinde İsviçre'yi misafir ediyor. Birçok futbolsever arama motorlarından bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştıran aramalar yapıyor.

2 Saat Önce
2021-11-12 10:45:56
İtalya - İsviçre maçını kesintisiz canlı izle! Canlı yayın

Dünya Kupası Elemeleri oynanan zorlu maçlarla devam ediyor. Son şampiyon İtalya kendi evinde İsviçre'yi misafir ediyor. Birçok futbolsever arama motorlarından bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştıran aramalar yapıyor.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya - İsviçre, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 11.12.2021 Cumabugün saat 22.45'te oynanacak.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya - İsviçre maçı S Sports platformundan yayınlanacak.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
İtalya - İsviçre maçını izlemek için S Sports kullanıcısı olmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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