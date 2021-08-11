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TIMETURK / GENEL / Bursa namaz vakitleri (Diyanet)

Bursa namaz vakitleri (Diyanet)

Namaz müslümanların en çok hassasiyet gösterdiği ibadetlerden biridir. Birçok müslüman Allah tarafından farz olarak koşulan bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz kılınmaktadır. Namaz vakitleri günlere göre değişiklik göstermektedir. Birçok ilde ve bölgede bulundukları konumdan dolayı namazlar farklı vakitlerde kılınabilir. Bu sebeple birçok insan yaşadığı ildeki namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu merak etmektedir. En çok merak edilen illerin başında Bursa gelmektedir. Bursa’da yaşayan ve namaz kılan birçok kişi sık sık internet üzerinden Bursa’nın namaz vakitleri ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Peki Bursa namaz vakitleri nelerdir? Bursa’da sabah namazı ne zaman kılınmaktadır? Bursa’da öğle namazı ne zaman kılınmaktadır? Bursa’da ikindi namazı ne zaman kılınmaktadır? Bursa’da akşam namazı ne zaman kılınmaktadır? Bursa’da yatsı namazı ne zaman kılınmaktadır?

4 Saat Önce
2021-08-11 12:43:40
Bursa namaz vakitleri (Diyanet)

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Namaz müslümanların en çok hassasiyet gösterdiği ibadetlerden biridir. Birçok müslüman Allah tarafından farz olarak koşulan bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz kılınmaktadır. Namaz vakitleri günlere göre değişiklik göstermektedir. Birçok ilde ve bölgede bulundukları konumdan dolayı namazlar farklı vakitlerde kılınabilir. Bu sebeple birçok insan yaşadığı ildeki namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu merak etmektedir. En çok merak edilen illerin başında Bursa gelmektedir. Bursa'da yaşayan ve namaz kılan birçok kişi sık sık internet üzerinden Bursa'nın namaz vakitleri ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Peki Bursa namaz vakitleri nelerdir? Bursa'da sabah namazı ne zaman kılınmaktadır? Bursa'da öğle namazı ne zaman kılınmaktadır? Bursa'da ikindi namazı ne zaman kılınmaktadır? Bursa'da akşam namazı ne zaman kılınmaktadır? Bursa'da yatsı namazı ne zaman kılınmaktadır?

Namaz vakitleri birçok müslümanın hassasiyet gösterdiği bir durumdur. Farz olan bu ibadeti ifa etmek isteyen müslümanlar, vakti çıkan her namazda ibadetlerini gerçekleştirirler. Dünyanın konumu ve hareketi sebebiyle bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilen namaz vakitleri, birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Namaz vakitleri merak edilen bölgelerden biride Bursa'dır. Bursalı vatandaşlar kendi illerinde namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu bilmek istemektedirler. İşte tüm detayları ile Bursa'da namaz vakitleri…

Bursa namaz vakitleri nelerdir?

Namaz vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in resmi web sitesi veyahut hazırlamış olduğu uygulama vasıtasıyla namaz saatlerini kolaylıkla öğrenebilmektedir. Web sitesi ve uygulama sayesinde konum seçilerek namaz vakitleri ve hicri takvime ulaşılabilir. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerine göre Bursa için 11 Ağustos 2021 Çarşamba ile 10 Eylül 2021 Cuma arasında namaz vakitleri şöyle olacaktır;

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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