Banka faiz oranları düşer mi? Konut kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Ev almak isteyenler, araba almak isteyenler ve acil paraya ihtiyacı olanlar kredi çekmek için bankalara gidiyor ancak banka kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar kredi çekmeden bankadan ayrılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faize bir kez daha karşı olduğunu açıklaması kredi çekmeyi düşünen insanları umutlandırdı. Peki kredi faizleri düşecek mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Banka faiz oranları düşer mi? Konut kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Ev almak isteyenler, araba almak isteyenler ve acil paraya ihtiyacı olanlar kredi çekmek için bankalara gidiyor ancak banka kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar kredi çekmeden bankadan ayrılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faize bir kez daha karşı olduğunu açıklaması kredi çekmeyi düşünen insanları umutlandırdı. Peki kredi faizleri düşecek mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranlarının yüksek olması vatandaşın ev, otomobil almasını ve yatırım yapmasının önündeki en büyük engellerden biri. Bankaya kredi çekmek için giden vatandaşlar yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Özellikle barınma ihtiyacını gidermek için ev almak isteyenler ellerindeki nakit yetmediği zaman kredi çekmek istiyor. Konut kredisi faiz oranları da vatandaşın kaldıramayacağı kadar yüksek. Peki Banka faiz oranları düşer mi? Konut kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü?

Peki Banka faiz oranları düşer mi?

Banka faiz oranlarının düşmesi bekleniyor ancak bunun ne zaman olacağı konusunda kesin konuşmak doğru olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada yüksek faize karşı olduğunu açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında "Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ama düşük faiz de bize düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve ağustos ayıyla birlikte artık biz de düşük enflasyona inşallah geçeceğiz. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz" demişti. Eğer Merkez Bankası faiz indirimine giderse bu indirim bankaların kredi faizlerine de yansıyabilir.

Konut kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü?

Merkez Bankası 3 aydır faizleri yüzde 19 bandında sabit tutmuştu. Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını ise 12 Ağustos'ta verecek.

Güncel konut kredisi faiz oranları

Güncel konut (ev) kredisi faizleri Ağustos 2021 tarihinde yüzde 1.37'den başlıyor. Ancak bazı banaklar kampanya yaparak kredi faizlerini bir miktar daha aşağı çekebilir. Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar bankaların kampanyalarını yakından takip edebilir. İşte güncel konut kredisi faiz oranları;

Vakıfbank %1,37

Yapı Kredi %1,37

Ziraat Bankası %1,37

Halkbank %1,38

Akbank %1,39

İş Bankası %1,41

Garanti BBVA %1,42

QNB Finansbank %1,51

ING Bank %1,59

TEB %1,68

Alternatif %1,71

HSBC %1,74

Fibabanka %1,77

ICBC Turkey %1,89

Politika faizi nedir?

Politika faizi kavramı, Merkez Bankası'nın belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için kullanılır. TCMB, bankaların repo taleplerine bu faiz oranı doğrultusunda cevap verir. ... Kısaca bu faiz, Merkez Bankası'nın para arzı yerine faiz oranını kontrol etmek istediğinde uyguladığı bir yöntemdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.