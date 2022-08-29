Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 29-30 Ağustos noterler çalışıyor mu? Nöbetçi noterler açık olur mu?

Bugün noterler açık mı, kapalı mı? Noter işlemleri için 29 Ağustos Pazartesi ve 30 Ağustos Salı günlerini tercih edenler, bugünlerin resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki 29-30 Ağustos noterler çalışıyor mu? Nöbetçi noterler açık olur mu? İşte yanıtı!

Noter işlemleri için 29 Ağustos Pazartesi ve 30 Ağustos Salı günlerini tercih edenler, bugünlerin resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki 29-30 Ağustos noterler çalışıyor mu? Nöbetçi noterler açık olur mu? İşte yanıtı!

Bugün noterler açık mı, kapalı mı?

Noterler resmi tatiller dışındaki hafta içi çalışma saatlerinde, açık oluyor. Bu yıl resmi tatil olan 30 Ağustos, Salı gününe denk geldi ve noterler bugün çalışmıyor. Fakat nöbetçi noterler bugün çalışmalarını sürdürecekler.

29 Ağustos Pazartesi noterler açık mı?

Noterler 29 Ağustos günü, resmi tatil olmadığı için çalışmalarına devam edecek. Kısacası 29 Ağustos günü noterler açık olacak.

Noter çalışma saatleri ve günleri

Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş alamaz ve kabul edemezler. Çalışma saati olarak noterler; hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam ederler.

Bugün bankalar açık mı?

30 Ağustos resmi tatiller arasında yer aldığı için; tüm resmi kurum ve kuruluşlar, bankalar bugün kapalı olacaktır. Yapılan işlemler bir sonraki güne aktarılır.

Dileyen market, şahıs şirketleri ve özel sektör çalışanları da tatil olarak çalışmalarına devam etmeyebiliyor. Fakat bu, patronun belirlemesiyle hayata geçirilen bir tatil oluyor.