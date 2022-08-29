30 Ağustos PTT açık mı? 29-30 Ağustos PTT kargo ve PTT şubeleri çalışıyor mu? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos PTT açık mı? 29 Ağustos yarım gün mü? Resmi tatil olan 30 Ağustos Salı gününün öncesinde de tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve kargo işlemleri 30 Ağustos günü yapılabilecek mi? 29-30 Ağustos PTT kargo ve PTT şubeleri çalışıyor mu? İşte PTT resmi tatil detayları!

Resmi tatil olan 30 Ağustos Salı gününün öncesinde de tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve kargo işlemleri 30 Ağustos günü yapılabilecek mi? 29-30 Ağustos PTT kargo ve PTT şubeleri çalışıyor mu? İşte PTT resmi tatil detayları!

30 Ağustos PTT açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığı için PTT şubeleri ve PTT Kargo çalışmayacak. Kargo alım, dağıtım işlemleri bir sonraki güne aktarılacak.

29 Ağustos yarım gün mü?

29 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil öncesi, yarım gün çalışma uygulaması yapılmayacak. 29 Ağustos PTT çalışmaları devam edecek.

Kargo şirketleri açık mı?

Kargo şirketleri de PTT kargo gibi 30 Ağustos günü tatil yapacak ve 31 Ağustos Çarşamba günü çalışmaya devam edecek.

30 Ağustos bankalar açık mı?

Bankalar resmi tatil nedeniyle 30 Ağustos günü çalışmayacaklar. Aynı zamanda FAST harici yapılan EFT işlemleri de 31 Ağustos Çarşamba gününe aktarılacak.

30 Ağustos noterler açık mı?

Noter işlemleri için "30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı?" sorusunu araştıranlar, nöbetçi noterlerden yardım alabilirler. Noterler 30 Ağustos resmi tatil nedeniyle kapalı olsa da, eczaneler gibi nöbet sistemiyle çalıştıkları için, nöbetçi noterler 30 Ağustos günü açık olacak.

30 Ağustos hastaneler açık mı?

Hastanelerin poliklinikleri, 30 Ağustos nedeniyle gün boyu kapalı olacak fakat acil bölümleri açık olacak.