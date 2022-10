Bugün kandil mi? Bu akşam (7 Ekim) ne kandili? Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Kandil günleri ve dini günler ne zaman? 2022 yılının son kandil gecesi Mevlid Kandili ülkemizde milyonlarca Müslüman tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Mevlid kandili ile eller semaya yükselecek, Allah'a günahların affedilmesi için dualar edilecek. Camilerde de Mevlid Kandili dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Mevlid kandilini bekleyen vatandaşlar Bugün kandil mi? Bu gece ne kandili? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 ve 2023 kandil günleri....

Bugün kandil mi? Bu akşam (7 Ekim) ne kandili? Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Kandil günleri ve dini günler ne zaman? 2022 yılının son kandil gecesi Mevlid Kandili ülkemizde milyonlarca Müslüman tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Mevlid kandili ile eller semaya yükselecek, Allah'a günahların affedilmesi için dualar edilecek. Camilerde de Mevlid Kandili dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Mevlid kandilini bekleyen vatandaşlar Bugün kandil mi? Bu gece ne kandili? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 ve 2023 kandil günleri....

2022 yılı dini günler ve kandil günleri milyonlarca Müslüman tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bereket ve affedilme günü olan kandil gecelerinde Müslümanlar ellerini semaya açarak dua edecek ve o geceyi ibadetlerle geçirecek. Müslümanların kutsal günlerinden olan kandil gecelerinin sonuncusu ise Mevlid Kandilidir. 2022 yılının sonlarına doğru gelindikçe vatandaşlar Mevlid Kandili ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

Bugün kandil mi?

2022 yılının son aylarına doğru girildikçe bugün kandil mi sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. İslam dünyasının kutsal günlerinden kabul edilen Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edielcek. 2022 yılı Mevlid kandili 7 Ekim Cuma günüdür. 7 Ekim günü camilerde, evlerde eller semaya yükselcek ve dualar okunacak.

Bu akşam (7 Ekim) ne kandili?

Kandil günlerinin ne zaman olduğu konusu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor. Bu akşam kandil mi sorusu da sıkça soruluyor. 7 Ekim Cuma günü Mevlid Kandili idrak edilecek. 2022 yılın son kandili olacak olan Mevlid Kandilinde tüm camilerimizde de programlar düzenlenecek. İşte 2022 yılında kandil günleri;

3 Şubat Perşembe : Regaib Kandili

27 Şubat Pazar: Miraç Kandili

17 Mart Perşembe: Berat Kandili

27 Nisan Çarşamba: Kadir Gecesi

7 Ekim Cuma: Mevlid Kandili

2023 dini günler ve kandil günleri ne zaman?

23 OCAK-2023 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 OCAK-2023 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ

17 ŞUBAT-2023 CUMA MİRAC KANDİLİ

21 ŞUBAT-2023 SALI ŞABAN AYI

06 MART-2023 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ

23 MART-2023 PERŞEMBE RAMAZAN BAŞLANGICI

17 NİSAN-2023 PAZARTESİ KADİR GECESİ

Mevlid kandilinde hangi dualar okunur?

Dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken bu özel günde dualar okunmalı, ibadetler eksik bırakılmamalıdır. İşte Mevlid Kandili duaları;

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

Mevlid Kandili nedir?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili Peygamber Efendimiz H.Z. Muhammed (SAV) doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an'da yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.