Güney Kore kendi topraklarına füze attı!

Güney Kore ordusu, bir tatbikat esnasında fırlatılan ve arızalanarak yere çakılan füzenin paniğe neden olmasının ardından özür diledi.

Güney Kore ordusunun tatbikat kapsamında fırlattığı bir füze, Gangneung kenti yakınlarında yere çakıldı.

Basında çıkan haberlere göre, bölge sakinleri, füzenin Kuzey Kore tarafından atıldığını düşünerek paniğe kapıldı.

Güney Kore ordusu, söz konusu olayın ardından özür diledi. Füzenin 'anormal uçuşuna' neyin sebep olduğu araştırılıyor.

NELER OLMUŞTU?

Dün Japonya, Kuzey Kore'nin ülke toprakları üzerinden geçen bir balistik füze fırlattığını, 4 bin 600 kilometre mesafe kateden orta menzilli balistik füzenin Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıklamıştı.

Tokyo, bunun Pyongyang'ın 2017'den beri ilk kez Japonya toprakları üzerinden geçen en uzun menzilli füze denemesi olduğunu iddia etmişti.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 1000 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzenin Japonya'nın üzerinde yaklaşık 1 dakika havada yol aldığını, ülkenin kuzeydoğusundan geçerek yaklaşık 4 bin 600 kilometre seyreden füzenin, Japonya'nın 3 bin 200 kilometre doğusuna Pasifik Okyanusu'na düştüğünü duyurmuş, füzenin 'Hwasong-12 orta menzil balistik tip füze' olarak tahmin edildiğini söylemişti.

Kuzey Kore'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. .