Bugün (5 Haziran Pazar) LGS sınavına girenlere İETT otobüsleri ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, metro bugün bedava mı? LGS'de toplu taşıma ücretsiz mi? soruları sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da yarın İETT otobüsleri, metrobüs ve metrolar sınava girecek olan öğrencilere ücretsiz hizmet verecek. LGS'ye çocuğunu ve yakınını götürenler de sınav günü İETT toplu taşımalarından ücretsiz yararlanacak.

5 Haziran Pazar günü tüm Türkiye'de 1 milyondan fazla öğrenci LGS sınavında ter dökecek. LGS sınavına toplu taşıma ile katılacak olan öğrencileri sevindiren açıklama İstabul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Bugün (5 Haziran Pazar) LGS sınavına girenlere İETT otobüsleri ücretsiz mi?

5 Haziran Pazar günü 2 oturumda yapılacak olan LGS sınavında öğrenciler hayallerindeki lisede okuyabilmek için ter dökecek. LGS'de birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. LGS gününde sınava girecek olan öğrencilere ve yakınlarına İETT ootobüsleri, metro ve metrobüs ücretsiz olacak.

İETT otobüs, metrobüs, metro bugün bedava mı?

İstanbul'da on binlerce kişini kayıtlı olduğu AUZEF'in final sınavları 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü yapılcak. Ayrıca yüz binlerce kişi hafta sonu Türkiye'nin en geniş katılımıs sınavlarından biri olan LGS'ye girecek. Sınav gününün gelmesiyle vatandaşlar İstanbul'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. İETT'den yapılan açıklamada 4 Haziran ve 5 Haziran tarihlerinde sınava gidecek olan öğrencilere İETT otobüsleri, metro ve metrobüsler ücretsiz olacak.

İETT ücretsiz ulaşım ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavdan iki saat önce başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınavdan sonra iki saat daha devam edecek.