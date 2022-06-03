2022 LGS'de maske zorunlu mu? LGS sınavında maske takılacak mı? LGS'ye maskesiz girilir mi? Milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü tüm Türkiye'de yapılacak. Türkiye'de yapılan en geniş katılımlı sınavlardan biri olan LGS'ye bir milyondan fazla öğrenci katılacak. Sınav günü yaklaşırken maske yasağına dair flaş bir açıklama geldi. LGS'de maske takıp takılmayacağını merak eden öğrencileri sevindiren haber Bakan Özer'den geldi.

Milyonlarca öğrenci 5 Haziran'da Türkiye genelinde yapılacak olan LGS sınavında ter dökecek. Sınava sayılı günler kala öğrenciler yanlarına maske alıp almama konusunda kararsızdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS sınavında maske zorunluluğuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

2022 LGS'de maske zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da yaptığı açıklamada LGS sınavına maskesi girileileceğini belirtti. Özer "Covid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecek. İnşallah, bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler" dedi.

LGS sınavında maske takılacak mı?

Özer LGS'ye girecek öğrencileri ilgilendiren açıklamasında şunları söyledi: "Pazar günü sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diyorum. Covid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecek. İnşallah, bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler. İnşallah diledikleri gibi sınavları geçer, istedikleri okul türlerine yerleşmiş olurlar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

2022 LGS sınavı ne zaman?

Sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30'da, ikinci oturum 11:30'da yapılacaktır.

LGS kaç dakika sürecek?

Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum sözel alan 75 dakika, ikinci oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır.

LGS'de hangi derslerden kaç soru çıkacak?

Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,